PS5 Standard in Bundle ora disponibile da Gamestop! [AGG.]

Ancora una volta, la nota catena Gamestop sta proponendo sul proprio portale la tanto desiderata Playstation 5 nella sua edizione con lettore Blu Ray in Bundle, pratica a cui ci ha abituato nel corso delle ultime settimane.

Il bundle standard è composto da PlayStation 5 + 1 Accessorio (a scelta tra DualSense e Camera HD) + 2 Giochi (a scelta tra una selezione di titoli) + 1 Blu-Ray (a scelta tra una selezione di titoli) + 1 Headset (a scelta tra una selezione di prodotti) a soli 729.98€. Cliccate subito sul link sottostante per non lasciarvi sfuggire questa occasione!

» Clicca qui per acquistare Playstation 5 Bundle con lettore Blu Ray «

PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore Blu Ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e saranno quindi ugualmente potenti. Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l’articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

In tutto questo, PS5 è l’erede designata di PlayStation 4 e ne condivide in modo evidente buona parte della mappatura genetica: i riferimenti sulla scatola che parlano di esperienze a 4K e 120 fps sono destinati a rimanere dei proclami ancora per un po’, perché ora come ora l’attivazione di effetti next-gen come il ray-tracing richiede di rinunciare a frame rate che superino i 30 fps, mentre orientarsi sui 60 fps chiede di contro di rinunciare al ray-tracing e in alcuni casi al 4K nativo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

