PS5, spuntano nuove immagini di Demon’s Souls e copertine provvisorie

Su Amazon Australia sono apparsi due nuovi screenshot dell’esclusiva PS5 Demon’s Souls, remake dell’acclamato capostipite del filone dei souls-like.

Le immagini sono due frammenti del gioco presentato lo scorso giugno e attualmente in sviluppo presso Bluepoint Games, i maestri dei remake come dimostrato su Shadow of the Colossus per PlayStation 4.

Il primo screenshot ritrae un boss che incontreremo in un’area iniziale del gioco, e mette in mostra la mole poligonale che sarà capace di sprigionare uno dei primi titoli per PlayStation 5.

Il secondo vede invece il protagonista armato di tutto punto mentre si avvicina ad un castello, ponendo l’accento sull’illuminazione che sarà rivista appositamente per trarre vantaggio dalla nuova console.

In aggiunta a queste immagini ufficiali, Amazon Australia ha fornito anche una copertina provvisoria di Demon’s Souls per PS5.

Come sottolineato in fondo alla cover, questa è una “art not final”, ovvero una versione non definitiva della copertina che troveremo nei negozi al lancio.

Lo stesso negozio ha pubblicato copertine per altri giochi PS5, tra cui Gran Turismo 7 e Destruction Allstars (non finali), Sackboy A Big Adventure e Returnal, che vengono invece classificate come definitive.

Some more #PS5 boxart has shown up on Amazon Australia (in some cases not finalized)https://t.co/QMHcaxxrvl pic.twitter.com/vFsS8Ttbr9 — Nibel (@Nibellion) September 9, 2020

Potrebbe trattarsi di una coincidenza ma, con un evento PlayStation dato ormai per prossimo questo mese e i rumor sui pre-order, è difficile che la pubblicazione di tutto questo materiale su un negozio tanto esposto sia una coincidenza.