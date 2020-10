PS5 spia le vostre chat vocali? Sony chiarisce sulla registrazione

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Sony è tornata sull’argomento delle registrazioni delle chat vocali nei party su PlayStation Network, che sarà resa possibile da una nuova funzionalità di PS5.

Questa feature era stata notificata agli utenti dopo l’installazione dell’update 8.00 su PS4 perché le chat vocali, così come i party, saranno cross-generazionali e dunque funzioneranno su entrambe le piattaforme.

Catherine Jense, vice presidente di SIE alla global consumer experience, ha spiegato che la registrazione ha «il solo scopo di aiutare a riportare comportamenti inappropriati».

«Questa feature non monitorerà attivamente o ascolterà le vostre conversazioni – mai – ed è strettamente riservata a riportare abusi online o molestie», ha aggiunto.

La registrazione della chat permetterà di immagazzinare 40 secondi delle chiacchierate con i componenti della propria lista amici o con i giocatori incontrati online.

Questi 40 secondi consisteranno in 20 secondi di conversazione principale, e 10 secondi del prima e dopo che inizi.

Il team della Consumer Experience di SIE, a cui verrà inviata, «ascolterà la registrazione e prenderà azioni, se necessario».

«Alcuni report non saranno validi, e il nostro team prenderà questa come un’opportunità per fornire guida ed educazione» una volta che sarà uscita PS5.

Non ci sarà un modo per disattivare la funzionalità di registrazione: è obbligatoria per tutti e, del resto, se fosse disattivabile non avrebbe ragione d’esistere – un utente dai comportamenti sguaiati non ci penserebbe neppure per un secondo a tenerla operativa.

La feature sta facendo molto discutere tra gli appassionati in possesso di una PS4, e a breve di una PS5, ma è soltanto uno dei problemi fatti presenti e per i quali Sony sta ripensando all’organizzazione dei party.