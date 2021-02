PS5, nuovo firmware in arrivo per il problema dei 4K-HDR e i 120Hz

Sony rilascerà un nuovo aggiornamento del firmware PS5 tra poche settimane, il quale risolverà il problema dell’utilizzo simultaneo dei 4K-HDR e 120Hz. A riferirlo in veste “ufficiosa” è il Community Manager di Samsung, attraverso una nota dedicata ai TV.

Negli ultimi mesi, molti giocatori si sono infatti lamentati del fatto che la console next-gen e la loro TV Samsung non funzionano correttamente in determinate situazioni. Un problema di compatibilità impedirebbe infatti ai giochi 4K di girare “in tandem” coi 120 Hz e HDR e quindi di essere visualizzati come desiderato.

Tuttavia, sembra che una soluzione al problema possa essere in arrivo, come spiegato nel forum ufficiale Samsung (via Reddit). Secondo il dipendente, questo non è un problema che può essere risolto con un aggiornamento software per la TV, bensì con un firmware dedicato per PlayStation 5. A quanto pare, il suddetto aggiornamento sarà rilasciato a marzo 2021.

«L’errore è stato localizzato e Sony rilascerà probabilmente un aggiornamento a marzo per rendere possibile il 4K 120 Hz HDR», sono le dichiarazioni rilasciate dalle parole del community manager DavidB. «Aggiornate la PlayStation, quindi. La TV non necessita di alcun update.»

Con i nuovi aggiornamenti del firmware PS5 usciti nel corso di questi primi mesi di vita sono state aggiunte ulteriori funzionalità alla console, incluso il supporto per VRR.

PlayStation 5 è disponibile sul mercato dal mese di novembre dello scorso anno, nonostante le poche scorte attualmente in circolazione. La console è disponibile in due versioni ben distinte: una con lettore ottico e una in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi in formato digitale.

