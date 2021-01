PlayStation potrebbe aver svelato la realtà virtuale di PS5

A ridosso dell’uscita di PS5 in tutto il mondo, Sony ha confermato che l’headset PSVR attuale è compatibile con la nuova console. L’acquisto di un eventuale PlayStation VR 2 (mai annunciata ufficialmente) sarà quindi del tutto opzionale nel caso si possegga già il visore originale.

A quanto pare, un brevetto PlayStation emerso in rete potrebbe aver anticipato i piani futuri di Sony per la realtà virtuale di PlayStation 5. Si parla infatti di un “Integrating audience participation content into virtual reality content”: tradotto un software che permetterebbe a un utente di diventare parte attiva nel titolo di un giocatore già dotato di visore per VR.

In altre parole, uno o più persone possono interagire con un giocatore immerso in un determinato titolo in realtà virtuale, il tutto grazie all’ausilio di un device non ancora identificato. Nulla escluda che possa trattarsi dei propri smartphone personali, come del resto già ampiamente sperimentato con PlayStation PlayLink in giochi come Hidden Agenda e That’s You.

Secondo il brevetto, tutto ciò “aumenterà l’interazione in VR in base agli input dello spettatore, in risposta al contenuto interattivo scaturito dalla partecipazione del pubblico”.

Certo è ancora presto per parlare di PSVR 2, ma è pur sempre un inizio. Dopotutto, il primo device per la realtà virtuale della casa giapponese ha venduto quattro milioni di unità in solo due anni e mezzo, cosa questa che rende assolutamente logico che la compagnia decida di investirci ancora tempo e risorse. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

PlayStation 5 è disponibile sul mercato dallo scorso mese di novembre 2020 (nonostante le poche scorte in circolazione). Se volete scoprire tutte le sue caratteristiche, potete schiarirvi le idee nell’articolo che trovate a questo link.