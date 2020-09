PS5, nuove foto della console distesa mostrano quant’è grande

Nuove foto delle unità retail di PS5 sono apparse in rete quest’oggi, stuzzicando ulteriormente la fantasia degli utenti a due mesi dal lancio europeo.

PlayStation 5 è già andata sold-out in gran parte dei territori e presso gran parte dei rivenditori, vedendo polverizzate le console allocate nei principali negozi come GameStop e Amazon nel giro di pochi minuti questa settimana.

Per alleviare le sofferenze dell’attesa, arrivano oggi nuove foto di PlayStation 5 firmate FCC, la Federal Communications Commission che approva i prodotti in vista della loro commercializzazione negli Stati Uniti.

Commercializzazione che, su quello specifico territorio, avverrà una settimana prima rispetto all’Italia, dove la piattaforma vedrà la luce del giorno, e dei negozi, soltanto il 19 novembre.

Un day one che, come abbiamo appreso nelle ultime ore, potrebbe persino slittare per la penuria di unità spedite da Sony.

Le foto mostrano PS5 distesa, di fronte alla fotocamera e in orizzontale, il controller DualSense in varie posizioni, la base che sosterrà la console sia quando sarà sul fianco che in verticale, e il cavo HDMI che sarà compreso nella confezione al day one.

Nelle foto potete vedere anche i diversi strumenti per le misurazioni, che rendono l’idea di quanto sia grande la console.

Dimensioni molto generose, innegabilmente, ma che sono state scelte per una specifica ragione da Sony.