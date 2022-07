PS5 nei guai? Parte la class action contro Sony: l’accusa è grave

In queste ore è stata avviata una nuova class action contro Sony, che ha lanciato un’accusa grave nei confronti del colosso nipponico relativa a un grave difetto presumibilmente presente su PS5.

La class action infatti accusa Sony di aver volutamente nascosto un difetto che causa crash improvvisi del sistema durante le normali sessioni di gameplay, senza intervenire mai sulla questione fin dal lancio della console next-gen e del suo controller (potete acquistare DualSense in sconto su Amazon).

Una fan ha dunque deciso di intervenire e portare la casa di PlayStation in tribunale: nella causa viene infatti sottolineato che anche il servizio clienti sarebbe a conoscenza di questo bug, ma senza che l’azienda sia mai riuscita a sistemarlo e avvertire gli utenti.

Come riportato da Top Class Actions (via Game Rant), il caso è stato portato all’attenzione di una corte federale nell’Illinois, che adesso dovrà decidere se e quando procedere con le accuse contro Sony e PS5.

Nella causa legale viene sottolineato che la PS5 in questione ha iniziato ad avere crash improvvisi alcuni mesi dopo averla acquistata, senza che Sony avesse mai fatto nulla per riconoscere o risolvere il bug una volta per tutte.

Questa problematica ha inevitabilmente causato seri problemi per l’utilizzo dei videogiochi, dato che lo spegnimento improvviso del sistema causa anche la perdita di tutti i progressi non salvati.

Si tratta naturalmente di un caso isolato, ma che intende rappresentare tutti i fan residenti negli Stati Uniti che hanno riscontrato lo stesso problema: la class action è stata depositata ufficialmente il 12 luglio e attualmente siamo ancora in attesa di scoprire come si evolverà la situazione.

Per il momento non è arrivato alcun commento da Sony in merito alle gravi accuse di aver addirittura «nascosto» il difetto, ma se dovessero esserci novità rilevanti sullo sviluppo della vicenda vi terremo prontamente aggiornati.

Di certo non è la prima volta che Sony e PS5 si ritrovano a fronteggiare le ire di alcuni consumatori: ricordiamo infatti che lo scorso anno è partita un’altra class action contro il drifting dei DualSense.

Ma anche PlayStation Store era finito nel mirino, venendo accusato dai fan di monopolio per i giochi digitali: una causa che però si è risolta ufficialmente proprio nelle scorse ore.