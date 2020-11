Alcuni ordini di PS5 Digital Edition contengono quella con lettore ottico

PS5 è l’ormai celebre piattaforma Sony che porterà i giocatori nella next-gen di casa PlayStation, arrivata negli Stati Uniti e in altre nazioni del mondo lo scorso 12 novembre 2020 e in procinto di sbarcare anche in Europa (Italia inclusa).

La console è venduta in due versioni ben distinte, una con lettore ottico e una solo digitale (in grado quindi di leggere solo i giochi scaricati via PlayStation Store).

Ora, via Reddit sarebbero arrivate alcune testimoniane un bel po’ curiose: sembra infatti che alcuni box di PlayStation 5 Digital Edition contengano a sorpresa la versione con lettore Blu-ray Disc. Poco sotto, un’immagine inequivocabile:

Poco sotto, un altro post Twitter che testimonia la cosa:

Got my PS5 Digital Edition from Somy Direct this morning, opened it up and found a disc-based console in the box!

I’m not mad at all, just thought it was crazy! Either way, here’s to a new generation!! #PS5 pic.twitter.com/rRfGsh32Yx

— Corey Cudney (@CoreyCudney) November 12, 2020