PS4, nuovo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

Oggi, 8 marzo 2023, PlayStation ha ufficialmente annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento esclusivo per console PS4 e PS4 Pro.

Per chi ancora non ha messo mano a PS5 (potete richiedere un invito su Amazon per acquistarla) sono infatti in molti a continuare a giocare con la classica e indimenticata PlayStation 4.

Già a settembre dello scorso anno, PS4 aveva ricevuto un aggiornamento sicuramente minore che puntava anzitutto a migliorare le performance del sistema operativo della console.

Ora, dopo che anche PS5 si è aggiornata da poco, è ora il turno di un nuovo update di sistema da scaricare prima di subito per la “vecchia” console Sony.

Come riportato anche da Mp1st, PS4 ha da poco ricevuto l’aggiornamento 10.50, che si presenta con diverse novità piuttosto interessanti.

Questo update contiene al suo interno alcune piccole sorprese per tutti i giocatori, tra cui la possibilità di accedere alle app autorizzate direttamente dalla dashboard della console.

Di seguito sono riportate le note della patch dell’8 marzo per PS4, incluse le principali caratteristiche dell’aggiornamento del software di sistema:

È ora possibile accedere alle app autorizzate in (Impostazioni).

Le app autorizzate sono applicazioni e servizi di terze parti a cui avete collegato il vostro account per PlayStation Network.

Quando si utilizza un’app autorizzata, si dà il permesso di condividere i dati del proprio account con quell’app.

Per visualizzare e gestire le app autorizzate, andare su (Impostazioni) – (Gestione account) – (App autorizzate) e scansionare il codice QR con il dispositivo mobile.

Gli amici che sono attivi sull’app PlayStation ora vengono visualizzati come online nell’elenco degli amici.

È ora possibile visualizzare le emoji Unicode 15.0.

È possibile vedere quali giocatori della sessione di gioco sono su altre piattaforme per i giochi che supportano questa funzione.

Aggiorneremo ovviamente questa notizia se e quando saranno resi noti ulteriori dettagli da parte di Sony, relativamente alla patch 10.50 di PlayStation 4.

