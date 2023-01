PS5, l’allarme degli esperti: tenerla in verticale può danneggiare gravemente la console

Se fate anche voi parte di quella fascia di appassionati che preferisce tenere la propria PS5 in posizione verticale, da adesso potreste voler ripensare seriamente il vostro approccio: nelle ultime ore sono infatti emersi report davvero preoccupanti su quello che sarebbe un problema di design delle console next-gen di casa Sony.

Sebbene l’azienda ufficialmente sostenga che non ci sia alcuna differenza per il posizionamento della piattaforma, consentendo così ai giocatori di poter usufruire di titoli come God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon) nel modo che più preferiscono, diversi esperti sostengono che utilizzare la console in posizione verticale potrebbe danneggiarla gravemente e ridurre il suo ciclo vitale.

Un report di Wololo.net (via PSU) condivide infatti le segnalazioni arrivate da diversi esperti, secondo cui mantenere la console in posizione verticale troppo a lungo rischia di far fuoriuscire il metallo liquido dalla APU, danneggiando così il sistema di raffreddamento e l’intera console.

Uno dei primi a segnalare il problema è stato il proprietario del negozio di riparazioni francese ILoveMyConsole, che sottolinea come tale difetto di design sia presente in tutti i modelli della console attualmente disponibili, che mantenute in verticale rischiano di durare decisamente poco.

Questo difetto è stato scoperto diversi mesi fa, ma negli ultimi tempi è diventato il problema più comune legato al malfunzionamento delle console e segnalato anche dal tecnico 68logic, che spiega come la maggior parte delle console next-gen a cui ha dato un’occhiata presentano sempre la stessa problematica:

Do not put your Ps5 upright, here is the result the liquid moves and the freezes are there pic.twitter.com/A4Do3TkcXk — Consoles System (@68Logic) January 4, 2023

Ma come mai il metallo liquido arriva a fuoriuscire dalla PS5? Secondo quanto riferito dagli esperti, sarebbe un problema legato al “sigillo” tra sistema di ventilazione e l’APU: in condizioni normali non dovrebbe causare alcuna fuoriuscita, ma a volte tale pressione potrebbe spostarsi leggermente, vanificando la sicurezza. A causa della particolare struttura dell’architettura, tale rischio aumenta notevolmente in caso di posizionamento verticale, rivelandosi più instabile.

Con un posizionamento in orizzontale, anche in caso di eventuali difetti, il metallo liquido non arriverà infatti sugli altri componenti della console e riuscirà a fare sempre il suo dovere: questa particolarità era stata segnalata anche dallo youtuber TheCod3r, che non si fa alcun problema a parlare perfino di «difetti catastrofici» di produzione.

Insomma, pur invitandovi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali risposte ufficiali da parte di Sony, probabilmente da ora in avanti potreste voler prendere in considerazione l’idea di posizionare la vostra console in orizzontale. Naturalmente, vi terremo aggiornati se dovessimo scoprire ulteriori novità sulla vicenda.

