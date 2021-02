PS5, ecco quando saranno disponibili le espansioni SSD M.2

In un report di Bloomberg, viene rivelato quando saranno disponibili le prime espansioni SSD M.2 per PS5.

Tramite queste espansioni, i giocatori potranno aggiungere capienza alla memoria interna di PlayStation 5.

Ad oggi, l’SSD della console raggiunge una capienza massima di 825 GB, dai quali va spuntato lo spazio necessario per il sistema operativo.

Lo slot M.2, ad oggi bloccato, potrà essere usato per ampliare la capienza complessiva della console in estate, ha rivelato Bloomberg.

In questo momento, lo slot non può essere usato per via del calore generato quando vengono usati SSD M.2.

Published: PS5's M.2 slot is currently locked by system due to overheating concerns. Storage upgrade is being prepared for summer, when new firmware is expected to enable power boost of cooling fan, people briefed on the plan said.https://t.co/L2a6Gn91by

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) February 26, 2021