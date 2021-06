PS5 è stata acquistata da un giocatore grazie a Xbox Game Pass

Xbox Game Pass Ultimate è sicuramente un grandissimo valore aggiunto delle console Microsoft, in grado di offrire una convenienza tale che potrebbe spingere perfino gli utenti ad acquistare una PS5.

Grazie ad un’iscrizione a Xbox Game Pass Ultimate, i giocatori possono infatti accedere ad un incredibile catalogo di giochi ad un prezzo irrisorio, tra i quali sono incluse anche le esclusive dei team Microsoft, disponibili fin dal day one.

Il servizio viene costantemente aggiornato con tanti nuovi titoli, tra cui spesso e volentieri vengono aggiunti anche dei big, alcuni dei quali saranno presenti tra i nove giochi in arrivo.

Non solo: per la prima volta sta per arrivare un gioco in esclusiva, in quanto si tratta di un perk per gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate.

L’esperienza di un fan è stata decisamente particolare: l’utente Yggfk del noto forum videoludico ResetEra ha infatti raccontato come l’incredibile risparmio consentito da Xbox Game Pass gli abbia consentito di decidere di acquistare una PS5.

Grazie a Xbox Game Pass, un fan ha risparmiato talmente tanto da potersi permettere una PS5.

Il fan racconta infatti essere sempre stato legato alle console Microsoft fin da quando acquistò Xbox 360 e di non aver mai nutrito particolare interesse per le IP di PlayStation.

Ha infatti deciso di acquistare Xbox Series X al day one, raccontando come sia rimasto entusiasta dell’acquisto e di come stia sfruttando al meglio il suo abbonamento a Xbox Game Pass per giocare tantissimi titoli a basso costo.

Questo gli ha permesso di mettere da parte abbastanza soldi da poter acquistare una PS5: trovandosi in Brasile, la console next-gen di Sony possiede infatti un prezzo particolarmente elevato.

«Vedete, il gaming è molto costoso in Brasile. DAVVERO costoso. Sono in una situazione agiata ed ho un buon lavoro, il che mi permette di mantenere il mio hobby dei videogiochi, per il quale ho un budget mensile. Game Pass mi ha permesso di risparmiare moltissimi soldi, davvero tanti. Dato che sono riuscito a risparmiare tutto questo denaro, sono stato in grado di acquistare PS5 e di provare un nuovo mondo videoludico. Quindi sì, Microsoft mi ha portato nell’ecosistema di Sony».

Il fan ha ammesso di essere rimasto attratto dalle ultime esclusive Sony, come The Last of Us Part II, che adesso potrà finalmente provare.

Una delle carte vincenti di Microsoft, Xbox Game Pass, ha dunque aiutato un particolare fan a mettere da parte abbastanza soldi da poter provare anche i titoli della concorrenza: chissà se altri fan del servizio sceglieranno di fare altrettanto.

Il successo del servizio non è passato assolutamente inosservato: nonostante inizialmente avesse dichiarato di non essere interessata, sappiamo infatti che Sony starebbe pensando di lavorare ad una propria versione dell’abbonamento.

C’è stata anche l’occasione per pubblicare un gioco PlayStation su Xbox Game Pass, anche se in quel caso la decisione non è stata di Sony.

In un nostro speciale avevamo sottolineato la necessità di Sony di rispondere alla potenza di Xbox Game Pass: tuttavia casi del genere dimostrano che potrebbe succedere anche l’esatto opposto, ovvero risparmiare abbastanza soldi da poter passare anche alla concorrenza.