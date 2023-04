PS5 è sempre inarrestabile, le vendite puntano al trono di PS4

PS5 non si ferma davvero più perché, stando agli ultimi dati di vendita, sta effettivamente vendendo più di PlayStation 4.

La console Sony, che con un certo sollievo possiamo dire che ora è facilmente acquistabile su Amazon, è entrata decisamente a pieno regime.

Tanto che addirittura i bagarini hanno cominciato a tagliare i prezzi, visto che PS5 ora è acquistabile normalmente senza raggiri di sorta.

Attualmente, infatti, praticamente una console su due vendute è una PlayStation 5, stando ai dati aggiornati di vendita.

PS5 ha scacciato definitivamente la crisi, visto che per ben 5 volte le vendite sono aumentate solo nel 2023.

Ma, analizzando ulteriormente i dati, c’è un altro risultato che rende ancora più efficacemente l’idea della rinascita della console dopo la fase di crisi iniziale: PS5 ha venduto più di PS4 nello stesso lasso di tempo.

Come riporta VGC, secondo Mat Piscatella (analista di Circana, ex-NPD Group) le vendite di PlayStation 5 negli Stati Uniti hanno superato quelle di PS4 su base allineata al tempo.

Nei primi 29 mesi sul mercato, la nuova generazione ha venduto più unità (e quindi più velocemente) di PS4 che è stata un vero carro armato della sua generazione.

Sia nel mese di marzo che relativamente a tutto il 2023, la nuova generazione di PlayStation è la console più venduta in termini di unità e ricavi in dollari.

Per questo motivo Sony ha dichiarato che si aspetta che questo trend continui, arrivando ad essere superiore a PS4 anche nei primi tre mesi di un anno solare.

Le vendite delle console sono in netto aumento, ma per gli utenti attivi su PlayStation Plus c’è da registrare un processo inverso: gli ultimi dati dicono infatti che i giochi gratis del mese hanno attirato il 25% di giocatori in meno.

E non aiutano neanche gli addii di videogiochi illustri nel servizio, tra cui ora c’è anche Marvel’s Spider-Man Remastered.