PS5 dice addio ai bagarini: i fan festeggiano le “svendite” delle console

Durante i primi due anni di lancio, acquistare PS5 sembrava un’impresa quasi impossibile: le console next-gen hanno dovuto infatti fare i conti con una clamorosa crisi di scorte, che ha richiesto enorme pazienza durante le code online o addirittura l’acquisto di specifici bundle con sovrapprezzi.

Fortunatamente, Sony è ormai riuscita a risolvere il problema da quest’anno, rendendo l’acquisto di console di ultima generazione molto più semplice (la trovate perfino in offerta su Amazon), fermando una volta e per tutte anche il fastidioso fenomeno del bagarinaggio.

Vi avevamo infatti raccontato più volte di quanto fosse difficile negli scorsi anni trovare la console a prezzi umani, con i mercati secondari spesso invasi da inserzioni che proponevano prezzi addirittura praticamente raddoppiati.

E se già a inizio anno vi avevamo segnalato come i prezzi fossero tornati “umani”, adesso sono arrivate perfino le prime “svendite”: un evento che gli utenti hanno ufficialmente festeggiato come la fine del bagarinaggio, con i furbetti che adesso cercano di recuperare almeno una parte dei loro soldi.

ComicBook riporta infatti le scoperte degli utenti Reddit sul forum PlayStation, che segnalano bagarini pronti a rivendere le loro PS5 con almeno 100 dollari di sconto rispetto al prezzo di listino: una chiara indicazione del fatto che ormai nessuno è più disposto ad acquistare le console con sovrapprezzi.

Molti utenti hanno sottolineato di non provare alcuna compassione per i bagarinaggi costretti a fare sconti sulle proprie scorte, evidenziando che pur con prezzi ridotti preferirebbero comunque acquistarle in negozio per essere sicuri di avere la giusta garanzia.

C’è anche chi spera che i furbetti siano costretti ad abbassare ancora di più il prezzo nelle prossime settimane, ma in ogni caso l’evento conferma una notizia molto importante: l’era del bagarinaggio di PS5 è ufficialmente finita. Ci sono voluti “solo” più di 2 anni, ma meglio tardi che mai.

Sfortunatamente, questo non significa che i furbetti non abbiano già individuato nuovi preziosi obiettivi: nelle scorse ore vi avevamo infatti segnalato che i bagarini hanno preso di mira anche le Collector’s Edition di Final Fantasy XVI, già arrivate a prezzi folli.