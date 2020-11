PS5, il Day One USA è vicino: catene pronte a vendere nuove unità (e in Italia?)

PS5, la nuova console Sony che porterà i giocatori nella next-gen targata PlayStation, arriverà durante la giornata di domani – 12 novembre 2020 – nelle mani dei giocatori americani (e tra una manciata di giorni anche in Europa).

In attesa che la piattaforma giunga sugli scaffali – o quanto meno per chi ha avuto la fortuna e la velocità di riuscire a preordinarne una – sembra che domani, in particolari fasce orarie – alcuni grandi distributori statunitensi consentiranno la vendita di nuova unità di PlayStation 5, in veste del tutto eccezionale.

La prima catena è Walmart, la quale ha da poco pubblicato sui social un messaggio rivolto a tutti coloro che desiderano mettere mano a una console al Day One:

Tomorrow is the day you’ve all been waiting for! 🎉 Order the #PS5 online only on 11/12 during these four times throughout the day:

🕛 12 PM ET

🕒 3 PM ET

🕕 6 PM ET

🕘 9 PM ET — Walmart (@Walmart) November 11, 2020

La seconda grande catena di negozi che darà modo ai giocatori di acquistare una PS5 il giorno del lancio è GameStop, visto che molti utenti starebbero ricevendo una comunicazione ufficiale dallo store in cui si annuncia che domani potrebbero essere tra coloro che torneranno a casa con una console nuova fiammante.

Poco sotto, il contenuto della missiva pubblicato via Twitter:

E in Italia la situazione qual è? Al momento in cui scriviamo, non vi è alcuna certezza che le grandi catene come GameStop, Unieuro o Mediaworld permetteranno di acquistare una PS5 il giorno del lancio, visto e considerato che Amazon ha visto esaurire i preordini ormai diverse settimane fa (a pochissimi minuti dall’apertura).

La speranza è che qualche utente possa presto ricevere un qualche tipo di comunicazione ufficiale, magari con la possibilità che varie unità della console vengano di fatto vendute al Day One.

Un'immagine di PS5.

Certo è altrettanto vero che l’emergenza pandemica e la conseguente frenata dovuta alle cosiddette Zone Rosse potrebbe portare a non pochi problemi o rallentamenti, specie per l’impossibilità di recarsi di persona a prendere una console (in base al DPCM attualmente in vigore).

Vi terremo aggiornati (così come vi invitiamo a segnalarci, anche in privato, eventuali mail pervenute come clienti).

Volete togliervi ogni dubbio su PS5? Se vi va, date quindi subito un’occhiata al nostro sorprendente unboxing della console pubblicato sempre e solo sulle pagine di SpazioGames!

PlayStation 5 arriverà in Europa – e in Italia – a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico (a 499,99 euro) e una seconda pin grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi scaricati in formato digitale (a 399,99 euro).