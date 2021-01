PS5: caos sulle date di uscita di una valanga di giochi (per colpa di un trailer)

Che il 2021 sarebbe stato un anno di rinvii e ritardi, era più che prevedibile. Dopotutto, oltre al rinvio di Hogwarts Legacy al 2022, anche Riders Republic di Ubisoft è stato da poco posticipato di alcuni mesi. A quanto pare, però, anche altri giochi – inclusi vari titoli molto attesi su PS5 – subiranno sorte analoga.

Sony ha infatti caricato un video all’inizio di questa settimana che includeva alcune nuove informazioni sulla data di uscita su vari giochi third-party in arrivo, visionabili su un testo nella fase finale del filmato. Ora, quella parte di video è stata caricata su YouTube ma con gran parte delle informazioni sulle finestre di lancio rimosse.

Poco sotto, uno screen che mostra una comparativa tra la prima e la seconda versione del video.

Pic via Sony / Kotaku.

Il video originale e completo – realizzato per il Consumer Electronics Show 2021 – è stato caricato lunedì, 11 gennaio. Tra le informazioni sospette, il presunto ritardo per Pragmata di Capcom e la prima finestra di rilascio per l’imminente esclusiva PS5, Project Athia.

Anche Ratchet & Clank: Rift Apart, previsto genericamente entro la finestra di lancio di PS5, sembrerebbe ormai destinato a un altro periodo del 2021 ancora da chiarire.

Pochi giorni fa il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, aveva condiviso sul suo profilo Twitter una previsione decisamente poco rosea, alludendo a un 2021 decisamente complicato per l’industria e i videogiocatori. «Il primo di tanti, tanti rinvii di videogiochi che arriveranno nel 2021» sono state le parole di Schreier, le quali lasciano ben poco spazio all’immaginazione.

PS5 è disponibile dallo scorso mese di novembre in due versioni: quella con e senza lettore ottico, in grado di leggere giochi in formato fisico.