PS5 Black Friday: disponibilità e possibili offerte

Da quando è arrivata sul mercato, PS5 è stata da subito un oggetto del desiderio. Anzi, a essere sinceri, lo è stata ancora prima di arrivarci, considerando che prima del day-one di novembre 2020 le sue scorte erano già esaurite.

La console di nuove generazione di Sony, esponente delle più recenti tecnologie nell’ambito del gaming, è la prima della famiglia PlayStation a montare un SSD al posto di un tradizionale hard disk: questo consente un accesso praticamente istantaneo ai videogiochi, con tempi di caricamento quasi azzerati e tantissimi contenuti che possono essere mostrati a schermo in tempo reale.

Non è tutto: PS5 si è fatta notare perché, grazie al suo controller DualSense, consente di vivere anche in modo più tattile i videogiochi, con vibrazioni rinnovate e con l’uso dei grilletti adattivi che modificano la loro resistenza a seconda del momento di gioco che state affrontando.

Tra le altre caratteristiche della console, che è stata lanciata sia in una versione standard che in una più economica Digital priva di lettore Blu-Ray, troviamo anche la possibilità di accedere direttamente dalla dashboard a PlayStation Store, senza più scomodarsi ad attendere il caricamento dell’app, e quella di accedere a una libreria di giochi on demand – la PlayStation Plus Collection – mediante un abbonamento a PlayStation Plus.

Più di tutto, però, PS5 è la casa in cui risiedono i prossimi giochi dei grandi studi first party di casa Sony: sebbene sia cross-gen, titoli come Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War: Ragnarok saranno al massimo delle loro potenzialità proprio su PlayStation 5. A questo, sommiamo future produzioni solo di nuova generazione, come Marvel’s Spider-Man 2 o Marvel’s Wolverine.

Il perché la domanda per PS5 sia altissima, insomma, è abbastanza chiaro. Ma, realisitcamente, che possibilità ci sono di trovarla durante il Black Friday?

PS5 Black Friday: disponibilità

Se è vero che inizialmente era proprio impensabile vedere spuntare nuove PS5, dobbiamo dire che con i mesi abbiamo visto arrivare scorte su base settimanali, soprattutto presso rivenditori come GameStop, per cercare di assecondare le richieste dei consumatori.

È difficile immaginare che PS5 per il Black Friday si trovi con uno schiocco di dita su Amazon, ma potrebbe tornare su negozi online come GameStop, magari con disponibilità un po’ più ampie rispetto a quelle che vediamo di solito.

Rimane da vedere se ci saranno disponibilità anche presso altri rivenditori, come Monclick, Unieuro o Media World, sulle quali non mancheremo di aggiornarvi.

PS5 nella nostra redazione

PS5 Black Friday: le promozioni

Praticamente impossibile, invece, immaginare un taglio di prezzo per PS5 durante il Black Friday, considerando che nuove unità delle console sarebbero subito vendute anche a prezzo intero (se non maggiorato).

Plausibile, in caso di disponibilità di GameStop, che PS5 venga proposta in bundle con altri prodotti, come controller DualSense, giochi o cuffie, e che quindi possiate portare a casa un cofanetto conveniente rispetto all’acquistare singolarmente tutti i singoli componenti. Tuttavia, è anche importante che i singoli elementi del bundle in questione vi interessino, altrimenti finireste con l’acquistare giochi o accessori che lascereste nel dimenticatoio.

PS5 Black Friday: i negozi da tenere d’occhio

Di seguito, i link che vi raccomandiamo di tenere d’occhio per saggiare tutte le disponibilità di PS5 durante il Black Friday: