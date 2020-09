PS5 avrà molte altre esclusive dal Giappone, suggerisce Sony

In un’intervista concessa ad AW Watch, Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha suggerito che PS5 avrà molte altre esclusive dal Giappone.

Consapevole di dover fronteggiare la notevole concorrenza di Nintendo Switch in casa, Sony è stata molto aggressiva su questo fronte.

Non a caso, ha presentato finora Project Athia e Final Fantasy XVI di Square Enix in esclusiva per la sua nuova console, portando nell’ultimo showcase anche i multipiattaforma Resident Evil Village e Devil May Cry 5 Special Edition.

Non è una coincidenza neppure il fatto che PlayStation 5 verrà consegnata in Giappone nel primo tier, quello che include anche gli Stati Uniti, dal 12 novembre. In Europa se ne riparlerà invece il 19 novembre.

Ryan ha sottolineato l’importante di mantenere un rapporto stretto con i publisher giapponesi, aggiungendo che questi porteranno a molti altri titoli annunciati per PS5.

Il boss di SIE ha riconosciuto che negli ultimi 5-6 anni l’industria giapponese ha inseguito principalmente il mercato mobile, ma che questo trend si è invertito su console e specialmente PlayStation nell’ultimo biennio.

Non a caso trattare continuamente con tutti i publisher nipponici è una prerogativa strategica di Sony, e questo include Koei Tecmo, Square Enix e Capcom.

Di questo aspetto è naturalmente consapevole anche Xbox, che ha portato dalla sua parte nuovi titoli multipiattaforma negli ultimi anni ma non si è accaparrata studi né esclusive dal Giappone.