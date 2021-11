Proiettori: le migliori offerte del Black Friday 2021 di Amazon

Il Black Friday 2021 è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 26 novembre, Amazon ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 29 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli!

Sin dalla mezzanotte di venerdì 19 novembre abbiamo cominciato a offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando ai proiettori.

Tornando alle offerte sui migliori proiettori da acquistare durante il Black Friday, vogliamo guidarvi tra i migliori proiettori in sconto tra quelli presenti su Amazon, e vi consigliamo di tenere d’occhio l’Anker Nebula, che mettiamo in risalto dalla nostra lista.

Anker Nebula è un dispositivo di grande affidabilità in grado di fornire uno schermo sino a 100″ per guardare film, seguire lezioni online o intrattenere i bambini con ore di cartoni animati e video educativi. È possibile ottenere un’immagine rettangolare ultra definita da qualunque angolo in meno di un secondo, grazie alla messa a fuoco e alla tecnologia di distorsione trapezoidale di Capsule Max.

La batteria integrata consente di avere ben quattro ore di riproduzione video locale (tre ore se il WiFi è in uso) così da vedere per intero la versione estesa di una pellicola cinematografica. Ovviamente è possibile utilizzare direttamente dal dispositivi i maggiori servizi di streaming video, come YouTube e Netflix.

Solo per oggi potete acquistare il proiettore Anker Nebula ad un prezzo imbattibile. Grazie agli sconti del Black Friday potete acquistarlo a soli €349,99 contro i €499,99 del prezzo di listino, per un guadagno reale di ben €150 grazie al 30% di sconto mai visto prima.

