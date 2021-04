Problemi in corso su PlayStation Network

Se avevate in piano di trascorrere la nottata a giocare in compagnia della vostra PlayStation 4 o della vostra PlayStation 5 online, purtroppo ci sono degli inconvenienti di cui tenere conto. In questo momento, infatti, la pagina ufficiale dello status di PlayStation Network segnala che sono in corso dei malfunzionamenti per tutti i servizi online delle console.

Questo significa che potreste incontrare problematiche ad accedere al vostro account (dalle 23.41 del 27 aprile), a giocare ai giochi online, a condividere contenuti sui social, ad accedere a PlayStation Now, PlayStation Video e PlayStation Store. I problemi si segnalano su PS Vita, PS3, PS4, PS5 e via web.

La schermata dello status PSN alle 00:06

«Potresti avere difficoltà in fase di accesso o durante la creazione di un account per PlayStation Network. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza» scrive Sony in una delle note che spiegano le problematiche che in questo momento stanno affrontando i suoi servizi online.

Vi raccomandiamo di tenere d’occhio il link di seguito per tutti gli aggiornamenti che seguiranno circa lo status di PSN e per capire quando rientreranno i diversi inconvenienti che in questo momento stanno rendendo difficile accedere ai servizi.

Nel frattempo, non mancano le segnalazioni dei giocatori sui social, che con l’hashtag #PSNdown stanno testimoniando di essere incappati nelle problematiche.

Vedremo come, nelle prossime ore, i problemi saranno arginati e quando sarà possibile tornare alla normalità. Il prossimo 30 aprile, ricordiamo, sarà il giorno del debutto di Returnal, attesa esclusiva che sbarcherà su PS5 e di cui vi abbiamo raccontato i primi momenti nella nostra anteprima dedicata.