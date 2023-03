Prime Gaming, disponibile da ora l’ultimo gioco gratis di marzo

L’ultimo giorno del mese di marzo corrisponde anche all’ultimo omaggio mensile offerto da Amazon Prime Gaming: tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento possono dunque riscattare da ora il gioco gratis finale di marzo.

L’abbonamento Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon) include infatti numerosi vantaggi, alcuni dei quali sono dedicati anche ai giocatori: tra questi vi è naturalmente l’offerta Prime Gaming, con diversi titoli da aggiungere ogni settimana al nostro catalogo virtuale.

Dopo aver già dato il benvenuto alla primavera con due nuovi omaggi dalla scorsa settimana, naturalmente ancora riscattabili, da oggi potrete aggiungere alla vostra collezione City Legends: Trapped in Mirror’s Collection, un’avventura soprannaturale con diversi rompicapi da risolvere.

Come già detto in apertura, si tratta dell’ultimo omaggio gratuito previsto per marzo 2023, ma Amazon ha già avuto modo di annunciare nelle scorse ore tutti i nuovi giochi gratis che arriveranno da aprile.

A differenza di quanto accaduto con i precedenti omaggi di Prime Gaming, questa volta non sarà necessario utilizzare la Amazon Games App: il nuovo gioco gratuito sarà infatti disponibile tramite Legacy Games.

Per poterlo scaricare non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante “Riscatta ora“: una volta ottenuto il relativo codice, dovrete accedere alla pagina ufficiale di Legacy Games facendo clic qui e inserendo la key che vi è stata offerta da Amazon, insieme al vostro indirizzo e-mail.

Fatto questo, non dovrete fare altro che effettuare il login o registrare un account sul sito e in pochissimi istanti potrete scaricare il Legacy Games Launcher per accedere a City Legends Trapped in Mirror’s Collection, pronto da subito per il download sui vostri PC.

Non possiamo dunque che lasciarvi augurandovi un buon divertimento con il vostro nuovo omaggio di Prime Gaming, ma se foste ancora alla ricerca di ulteriori titoli da scaricare vi ricordiamo che sono disponibili anche due nuovi giochi gratis su Epic Games Store.