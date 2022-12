Prima di GTA, Rockstar stava per sviluppare un altro videogioco

Lo sviluppatore di Grand Theft Auto, Rockstar Games, avrebbe dovuto produrre un videogioco della Extreme Championship Wrestling (ECW) nel 2000, all’apice della popolarità della promozione di wrestling hardcore.

Ben prima di GTA V sembra infatti che il noto team americano stava proprio per dedicarsi a qualcosa di sensibilmente diverso.

Questo, secondo quanto trapelato nel corso di un’intervista al wrestler Tommy Dreamer in un video di ECW Hardcore Revolution pubblicato da Hard4Games (via PSU).

Nel corso della chiacchierata, Dreamer ha rivelato che Rockstar aveva un accordo per la produzione di un videogioco ECW, prima che venisse poi siglato un accordo con Acclaim, nel 1999.

«È stato un periodo incredibile per l’industria del wrestling. I videogiochi erano fondamentali per il successo di una società di wrestling e c’erano molte società che facevano offerte per quel gioco. Ora vi racconterò un fatto interessante che ho già raccontato, ma non so se molti se ne rendono conto», ha spiegato Dreamer.

«C’era un fan, che lavorava per questa azienda, che diceva: ‘Amico, vogliamo che questo gioco ECW sia il nostro numero due dopo quest’altro gioco, ed è rivoluzionario, è perfetto per ECW‘».

E ancora: «Ci hanno detto: ‘Abbiamo solo bisogno che il nostro gioco abbia successo, e se questi avrà successo voi sarete il nostro prossimo progetto’. E non potevamo aspettare per motivi finanziari, perché Acclaim aveva perso la licenza per la WWE, quindi ci offrivano soldi per il back end e non per il front end.»

«Ma l’altro gioco, che se avesse avuto successo saremmo riusciti a far decollare, era Grand Theft Auto. E si pensa a come la ECW si sarebbe adattata a quel genere, e quel ragazzo, Kevin Gill, che lavorava lì ed era un grande fan della ECW.»

ECW Hardcore Revolution è stato pubblicato nel febbraio 2000 per Dreamcast Game Boy Color, Nintendo 64 e PlayStation. Il gioco è stato il primo ad essere basato sulla ECW, nonché il primo videogioco di wrestling ad essere classificato M dall’ESRB.

Il titolo presentava diverse modalità di gioco, tra cui VS, Tag Team, 1 contro 2, 1 contro 3, 1 contro Tag, 3-Way Dance e altre ancora.

