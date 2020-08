Il prezioso cofanetto Skyrim Library ora a un prezzo imperdibile su Amazon

The Elder Scrolls V: Skyrim è un videogioco che ormai non ha più bisogno di presentazioni. Il gioco di ruolo di casa Bethesda Softworks, che continua a raccogliere decine di appassionati dalla sua uscita nel 2011, è diventato l’esponente più in vista del franchise di cui fare parte – complici anche le numerose release su tante piattaforme diverse. A rendere peculiare la sua esperienza è un open world ricchissimo e dettagliato, nel quale c’è sempre qualcosa da scoprire, da fare, con cui confrontarsi. Tra questi, ci sono anche tantissimi libri che raccontano la lore della regione di Skyrim e del continente di Tamriel, svelando imperatori, guerre, creature, razze e peculiarità di ciascuna area – da Cyrodill a Morrowind. Ebbene, proprio tutti questi volumi, completi di bestiario e informazioni geografiche, sono parte del prezioso cofanetto Skyrim Library, che potete acquistare per la vostra collezione.

I tre corposi volumi illustrati sono contenuti in un cofanetto prezioso che richiama il Muro di Alduin, uno degli scenari del gioco che gli appassionati ben conoscono. Sebbene le informazioni siano (ovviamente) solo in inglese, per tutti coloro che non hanno problemi con la lingua d’Albione parliamo di un oggetto da collezione ricchissimo di informazioni relativa a fazioni, scenari, creature, eroi e – chiaramente! – draghi.

Edito da Titan Books, questo cofanetto presente in totale 696 pagine ricche di illustrazioni, e che grazie a una promozione lanciata dal rivenditore Amazon potete ora fare vostre a un prezzo sensibilmente più basso di quello abituale. In questo momento, infatti, potete portare a casa Skyrim Library spendendo 85,78€, con uno sconto del 21% rispetto ai 108,93€ previsti di listino. I libri sono venduti e spediti direttamente da Amazon, il che significa che potete contare sulla spedizione rapida per cui il retailer è noto, oltre che sulla sua assistenza e sui benefici Prime. L’offerta sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, quindi vi raccomandiamo di approfittarne prima che si esaurisca.

