PlayStation VR 2 è già un “flop”? Sony avrebbe dimezzato la produzione e le aspettative

Nonostante diversi sviluppatori e publisher continuino a ripetere che la realtà virtuale rappresenti «il futuro», la tecnologia non sembra aver convinto del tutto i giocatori: sembrerebbe infatti che le prevendite di PlayStation VR 2 non stiano andando esattamente come Sony avrebbe previsto.

Il discreto successo ottenuto dal suo predecessore non sembra stia aiutando le vendite del nuovo PS VR 2 (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon), al punto che Sony si sarebbe vista costretta a fare nuove previsioni al ribasso, decisamente meno entusiastiche rispetto al passato.

Secondo infatti quanto svelato da un nuovo report di Bloomberg, Sony avrebbe addirittura dimezzato la produzione di nuovi visori per la realtà virtuale, prevedendo di consegnarne solo 1 milione durante il periodo di lancio, a differenza dei 2 milioni inizialmente previsti.

Inoltre, la casa di PlayStation adesso prevederebbe una vendita totale di 1.5 milioni di unità durante tutto il corso dell’anno fiscale: una stima dunque decisamente più al ribasso e che farebbe i duri conti con una campagna di pre-order evidentemente non all’altezza delle aspettative.

Uno dei fattori che ha sicuramente limitato maggiormente la vendita del prodotto è il suo prezzo particolarmente elevato: il visore next-gen costerà infatti 599,99 euro, ovvero 50 euro in più rispetto al modello standard di PS5.

A questo si aggiunge anche una line-up che, con molta probabilità, non è ancora riuscita a svelare un titolo che renda l’acquisto irrinunciabile: gli analisti hanno infatti affermato che al momento PlayStation VR 2 è un dispositivo adatto «solo per un vero fan di Sony».

Analysts also said PSVR2 is "just for a true Sony (PlayStation) fan." that means if you have it pre-ordered, you are a true Sony/PS supporter! https://t.co/Td9n7lk9iJ — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) January 31, 2023

Al momento occorre ricordare però che il report non è stato confermato ufficialmente da Sony e, di conseguenza, va preso con le dovute precauzioni. Se si rivelasse però veritiero, significherebbe che per PlayStation VR 2 la strada inizierebbe decisamente in salita: vi terremo informati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità.

Curiosamente, le presunte previsioni di Sony si allineerebbero a quelle fatte dagli analisti nelle scorse settimane: anche gli esperti di mercato avevano infatti previsto una vendita di circa 1 milione e mezzo di dispositivi nel 2023, contrariamente ai 2 milioni annunciati.

In ogni caso, lo scarso interesse del grande pubblico poteva già essere previsto osservando i dati di vendita di una recente esclusiva PS VR, che al lancio avrebbe raggiunto ben poche persone. Vedremo se nelle prossime settimane il visore riuscirà ad attirare più utenti in vista del lancio, che ricordiamo essere previsto per il prossimo 22 febbraio.