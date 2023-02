PlayStation VR 2 è davvero in crisi? Arriva la risposta ufficiale di Sony

Nelle ultime ore è emerso un report particolarmente critico per il futuro di PlayStation VR 2, il visore per la realtà virtuale pensato appositamente per PS5 che, stando a quanto svelato nell’indiscrezione, avrebbe deluso le aspettative di vendita di Sony.

Le prenotazioni per il nuovo visore (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon) si sarebbero infatti rivelate più scarse del previsto, al punto che Sony avrebbe deciso di dimezzarne la produzione e le aspettative di vendita.

L’inchiesta di Bloomberg ha fatto discutere fortemente i fan e la critica ed è diventato virale in breve tempo, al punto da non aver lasciato indifferente nemmeno la stessa casa di PlayStation, che ha voluto provare a smentire fortemente questo clamoroso report.

In un comunicato rilasciato a GamesIndustry.biz, l’azienda ha infatti dichiarato di «non aver tagliato la produzione di PlayStation VR 2», contrariamente dunque a quanto riportato in precedenza.

In risposta a quanti affermavano che i numeri dei pre-order fossero deludenti, Sony ha invece affermato di aver notato «entusiasmo dai fan PlayStation per il lancio» di PS VR 2, ribadendo anche che la line-up di lancio includerà oltre 30 giochi.

To be clear, Sony outright told me "we have not cut PlayStation VR2 production numbers." There was no nuance in that. — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 31, 2023

Sebbene le dichiarazioni di Sony appaiano particolarmente nette e volte a restituire positività al successo del nuovo visore per la realtà virtuale, in verità il report di Bloomberg non sarebbe stato ancora del tutto smentito.

Come evidenziato infatti da Paul Tassi di Forbes e da Tom Warren di The Verge, le dichiarazioni parlano soltanto di numeri di produzione e non fanno mai alcun riferimento alle effettive prenotazioni degli utenti, né alle previsioni di vendita.

indeed, it's clever wording but it doesn't directly refute the Bloomberg report — Tom Warren (@tomwarren) January 31, 2023

Ciò significa che Sony potrebbe scegliere di produrre anticipatamente la maggior parte dei visori per poi spedirli sul mercato in base alle effettive richieste, riducendo così le eventuali tempistiche ed evitando il rischio di ritrovare prodotti invenduti per un lungo periodo.

In ogni caso, a prescindere da queste speculazioni che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni, tra pochi giorni potremo sapere con assoluta certezza se PlayStation VR 2 riuscirà o meno a conquistare i fan e imporsi sul mercato: vi ricordiamo che sarà ufficialmente disponibile dal 22 febbraio e che costerà 599€, ovvero 50 euro in più rispetto a una PS5 standard.