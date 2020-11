PlayStation Vita è compatibile con il remote play di PS5?

Sebbene PlayStation Vita sia stata una console tutt’altro che fortunata, finita anzitempo nell’oblio per scelta di Sony stessa, alcuni giocatori hanno continuato a utilizzarla per la riproduzione remota dei giochi PlayStation 4. Potranno fare lo stesso con la riproduzione remota da PlayStation 5? Purtroppo per loro, la risposta è no.

La questione era stata in realtà anticipata ancora prima dell’uscita da Sony stessa, che nelle FAQ ufficiali della console next-gen aveva fatto specificamente riferimento al gioco remoto solo su PC, dispositivo mobile o una console PS4 (oltre a un’altra console PS5). Nessun supporto, invece, per PS Vita.

Addio, PS Vita

Come leggiamo sul sito:

I giocatori possono accedere alla propria PS5 da un PC o un dispositivo mobile tramite la Riproduzione remota, come per PS4. Con PS5, puoi anche accedere alla tua PS5 da una console PS4 o da un’altra PS5 tramite la Riproduzione remota.

Effettivamente, anche provando a eseguire la riproduzione remota su PS Vita ignorando che non venisse citata dalle FAQ ufficiali, non risulta possibile far riprodurre sullo schermo della portatile i giochi PS5 – e interagirci.

Sono invece supportate le funzionalità di gioco remoto su PS4.

PlayStation 5 è disponibile in tutto il mondo a 499,99€ per la versione standard e 399,99€ per la Digital priva di lettore Blu-Ray. Se volete sapere tutto sulla console vi rimandiamo al nostro hub dedicato.