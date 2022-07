PlayStation si lancia in un’altra acquisizione, ed è degna di nota

PlayStation sta puntando moltissimo su vari settori, e la recente acquisizione di Bungie lo dimostra.

Il team autore di Destiny, di cui trovate l’ultimo episodio su Amazon, è entrato in un accordo particolare con la casa nipponica.

Un’acquisizione che si è conclusa proprio oggi, e che porterà il team di sviluppo a potenziare il reparto dei giochi piattaforma.

Ma Destiny 2 non diventerà esclusiva PlayStation, e il tema di sviluppo potrà continuare a produrre giochi multipiattaforma.

Ed è chiaro che la casa nipponica voglia puntare anche sul settore eSport, visto che la nuova acquisizione riguarda proprio quel mondo.

Come riporta Games Industry, infatti, PlayStation ha acquisto la piattaforma tecnologica Repeat.gg, specializzata nelle competizioni videoludiche.

La piattaforma ospita e gestisce tornei attraverso un software gestionale per le classifiche, oltre a tenere traccia delle prestazioni dei giocatori, consentendo loro di partecipare alle competizioni senza dover essere online in contemporanea.

Con oltre 100mila tornei e 2.3 milioni di partecipanti coinvolti, se PlayStation vuole imporsi nel mondo eSport sembra aver scelto un partner promettente.

Steven Roberts, vicepresidente del gioco competitivo globale di Sony Interactive Entertainment, ha spiegato che l’acquisizione è incentrata a potenziare l’idea di Sony di puntare a rendere accessibili i tornei a tutti i tipi di giocatori.

Il CEO di Repeat.gg, Aaron Fletcher, si è dichiarato ovviamente entusiasta di far parte del team PlayStation, anche se ha confermato che continuerà a prestare i servizi della sua azienda anche su giochi multipiattaforma, inclusi PC e mobile.

Tanti annunci sono arrivati nel mondo PlayStation in questi giorni, come l’iniziativa Stars che dona premi agli utenti più fedeli.

E per gli utenti abbonati a Plus, invece, c’è un gioco che è possibile giocare gratis per ben una settimana, da oggi.

Per quanto riguarda PlayStation Store, invece, ci sono novità sulla class action che ha coinvolto il negozio digitale, che poneva il dubbio sul fatto che fosse un monopolio o meno.