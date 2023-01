PS4 a quanto pare è davvero «morta», e il 2023 non sarà il suo anno

Il 2023 è iniziato da poco ma a quanto pare i giocatori sono già in trepidante attesa dei titoli che invaderanno gli scaffali nei prossimi mesi, specie lato PlayStation.

Per quanto riguarda le uscite più importanti del 2023, PlayStation ci ha da poco fatto sapere quali saranno i videogiochi da tenere d’occhio quest’anno.

Ora, però, come notato anche da Games Radar, sembra proprio che il ’23 non sarà l’anno di PlayStation 4 (o PS4, che dir si voglia), una console destinata a finire presto in soffitta.

La nuova pubblicità di Sony sembra aver segnato l’inizio della fine per la PS4, dato che solo 8 dei 23 giochi mostrati nel trailer sono disponibili al di fuori di PS5.

Lo spot, intitolato “Upcoming Games in 2023“, offre ai fan un assaggio di ciò che potranno giocare prima della fine dell’anno. L’unico problema è che per giocare alla maggior parte di essi sarà necessario possedere una PS5 e, forse, anche un PSVR 2.

Il video include apparizioni di diversi giochi molto attesi, tra cui Final Fantasy XVI, Suicide Squad: Kill the Justice League, Marvel’s Spider-Man 2, Forspoken e una dozzina di altri titoli di spessore, molti dei quali con la dicitura “coming to PS5 only“.

A quanto pare, quindi, Sony sarebbe intenzionata a riporre in un angolo PS4, dopo un paio di anni di titoli cross-generazionali comunque di spessore (basti pensare a Horizon Forbidden West o God of War Ragnarok).

Restando in tema novità, secondo il leaker The Snitch “molto presto” sentiremo parlare di un grande gioco PlayStation, magari in occasione di uno State of Play.

