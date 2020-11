PlayStation 5 è solo bianca, quindi i fan se la riverniciano

Quando Sony ha presentato il look di PlayStation 5, precisando che la console sarebbe stata esclusivamente bianca, sapevamo che alcuni non avrebbero gradito una scelta così lontana dai canoni della tradizione di casa Sony. Così sono subito arrivate le domande: ci saranno altri colori? Quali colori? E da quando? E per DualSense? A tutte queste domande al momento Sony ha risposto con un no, precisando che la console è disponibile bianca e, ora come ora, è bianca che rimarrà.

Così, non potendo nemmeno più puntare sul progetto fan-made delle scocche colorate, gli appassionati hanno trovato la loro soluzione: stanno verniciando la console. Letteralmente.

Un utente su Reddit conosciuto come Plastidip ha deciso di dare una mano di “vernice” alla sua console, applicandole una finitura spray gommata. Il risultato è quello che potete vedere nelle immagini di seguito.

Un altro appassionato, invece, ha applicato alla sua console una finitura in vinile metallizzato, solitamente usato per le automobili. Il risultato, decisamente pittoresco, è immortalato nel video di seguito.

Vedremo se in futuro Sony acconsentirà alla commercializzazione di scocche di colori diverso per la sua PS5, considerando che è possibile smontarle facilmente e sostituirle con altre (o colorarle a piacimento e applicarle di nuovo, a quanto pare).

Per il momento, comunque, siamo piuttosto sicuri che ci si possa “accontentare” della scocca bianca, a meno che non si abbiano il coraggio e le attrezzature dei giocatori immortalati da queste immagini.

Avete già visto la nostra video recensione di PS5, design compreso?