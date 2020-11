PlayStation 5 vi farà decidere dalla dashboard a che difficoltà giocare i vostri giochi

Vi abbiamo parlato ampiamente, nella giornata di venerdì, delle novità che PlayStation 5 vuole introdurre, dedicate soprattutto alla quality of life dell’utente: una macchina che si tiene coerente con le idee di gioco della precedente, alle quali sposa tecnologie rinnovate e la volontà di rendere tutto il più accessibile possibile, anche nella nuova interfaccia.

A proposito di interfaccia ed esperienza utente, segnaliamo ai nostri lettori una della feature della console che renderà più agile – con i giochi supportati – modificare a piacimento le opzioni. Vi capiterà spesso, sicuramente, di intrattenervi con i menù di un titolo, scegliendo se attivare o disattivare i sottotitoli, in che lingua mostrarli, o magari a quale livello di difficoltà impostare il gioco.

DualSense e PlayStation 5

Una delle impostazioni di PS5 vi permette ora di determinare questi parametri direttamente dalla dashboard: tutti i giochi compatibili con la feature (rimane da vedere quali e quanti saranno) erediteranno l’impostazione direttamente dalla console. Se, ad esempio, avete deciso di giocare con i sottotitoli sempre attivi e sempre alla difficoltà massima possibile, all’avvio di un gioco compatibile troverete queste opzioni già in funzione, senza il bisogno di impostarle a mano all’interno del software.

La feature è stata mostrata da vicino anche dai nostri colleghi statunitensi del noto sito GameSpot, in un video che potete vedere a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 è in uscita il 12 novembre in USA e altri mercati, come il Giappone; i giocatori in Europa dovranno invece attendere il 19 novembre, ma appare chiaro che – come ammesso da Sony stessa – molti appassionati non riusciranno a portare a casa la console nell’immediata finestra di lancio, a causa dell’offerta inferiore alla domanda.