Plague Inc. cambia bandiera: ora dovete sconfiggere una pandemia!

Non è un momento facile, quello che il mondo sta attraversando a causa della pandemia di COVID-19, il nuovo coronavirus che ha costretto tantissimi Paesi – a partire da Cina e Italia – al lockdown per la quarantena, nel tentativo di rallentare la diffusione del contagio. In questo contesto, il videogioco Plague Inc., in cui si segue proprio una pandemia con l’intento di infettare l’umanità, è finito nell’occhio del ciclone ed è stato rimosso dal mercato cinese – per motivi di licenze legali, abbiamo appreso in un secondo momento.

Così, gli sviluppatori di Ndemic Creations hanno deciso di cambiare bandiera (se così vogliamo dire, in termini ludici): il loro gioco introduce ora anche una nuova modalità, in cui dovete fermare una pandemia, anziché assicurarvi che si diffonda. Per riuscirci, dovrete prendervi cura dei sistemi sanitari in giro per il mondo e utilizzare azioni come il triage, la quarantena, il distanziamento sociale e la chiusura dei servizi pubblici.

Inoltre, Ndemic ha annunciato di aver donato $250.000 per la lotta al COVID-19, suddivisi tra una quota al Coalition of Epidemic Preparedness Innovations e una quota alla World Health Organisation.

Speriamo che i fondi donati dagli sviluppatori possano aiutare ulteriormente a contenere questa minaccia mondiale.

