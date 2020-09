Pistole e fucili Nerf in sconto su Amazon questa settimana

I fucili e le pistole Nerf sono diventati una costante tra i divertimenti di questa generazione, che può intrattenersi con questi giocattoli dettagliati fino all’ultimo centimetro firmato da Hasbro. Parliamo di diverse tipologie di innocue armi, con cui i bambini e i giovanissimi possono divertirsi a improvvisare battaglie (senza farsi assolutamente male) per scoprire chi sa colpire più bersagli e chi sia il miglior tiratore tra tutti! Per questo, vogliamo segnalarvi quali sono le pistole e i fucili Nerf che potete trovare in offerta su Amazon questa settimana.

Tra questi trovate prima di tutto il più popolare di tutti: parliamo di Nerf Disruptor, il fucile a tamburo rotante che ha già 6 dardi in dotazione e che ha un gittata di ben 25 metri, che saranno coperti senza difficoltà dai vostri proiettili-giocattolo. Maneggevole e che richiama, nel meccanismo, proprio quella di una rivoltella a tamburo, Disruptor è estremamente maneggevole e ha un fuoco molto rapido, dandovi un vantaggio nelle sfide con i vostri amici, che non potranno concorrere!

Occhi puntati anche sulla pistola blaster Nerf Ultra Two: parliamo di un blaster motorizzato con retro-ricarica rapida, in grado di coprire una gittata di ben 36 metri e di garantire – nonostante la distanza – un tiro estremamente preciso e rapido. I 6 dardi inclusi nella confezione sono di tipo ultra, con punta aerodinamica e leggerissima gommapiuma, ideali proprio per questa linea di armi giocattolo dedicate a chi vuole le performance migliori. E, se preferite un fuoco ancora più rapido che possa spaventare i vostri avversari, dovrete tenere conto anche dello sconto proposto su Nerf Ultra One, che presenta gli stessi meccanismi e le stesse tecnologie della variante Two.

Vediamo di seguito da vicino tutte quelle che sono le offerte più imperdibili attualmente proposte sulle pistole e i fucili Nerf sulle pagine di Amazon Italia.

