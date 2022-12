Petizione chiede il remake PS5 di un classico cult Rockstar

Una petizione chiede il ritorno di un videogioco di Rockstar Games, tratto dal classico film cult The Warriors, un gioco che i possessori di console a 128-bit ricordano ancora con affetto.

Ben prima di GTA V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon) la casa di sviluppo statunitense era infatti nota per proporre sul mercato giochi decisamente atipici.

Basti pensare a Bully, diventato rapidamente un piccolo culto, come vi abbiamo raccontato nel nostro ricco speciale sul gioco che vi consigliamo di recuperare.

Ora, GAMINGbible ha recentemente riportato che una petizione dei fan vuole che Rockstar sviluppi un vero e proprio remake di The Warriors per le console moderne.

Uscito nel 2005, l’originale The Warriors permetteva ai giocatori di prendere il controllo della famigerata banda di Guerrieri della Notte tra le strade di New York.

Oltre a un’ambientazione fedele e alla riproposizione degli eventi del film del 1979, Rockstar è riuscita a far riprendere i ruoli a diversi membri del cast della pellicola, il che ha reso l’esperienza molto più autentica.

Creata da Jaiden Thornton su Change.org, l’obiettivo finale della petizione è che il videogioco di The Warriors riceva una nuova versione ricostruita da zero piuttosto che una semplice remaster.

Visti i difetti e i bug delle remaster della trilogia classica di GTA, è comprensibile che si preferisca un remake. Thornton spera anche che il successo di un nuovo gioco dei Guerrieri della Notte porti al ritorno di altri classici Rockstar attualmente dormienti.

Attualmente, la petizione per il remake di The Warriors ha superato le 900 firme su Change.org e si sta avvicinando all’obiettivo di 1000 firmatari (un po’ pochino per smuovere le acque, ma la speranza è l’ultima a morire).

E se GTA 6 tarda ad arrivare, qualcuno ha deciso di moddare GTA V per farlo girare a 16K, così possiamo ingannare l’attesa per il nuovo titolo.

Ma non solo: un ex wrestler ha rivelato che Rockstar Games aveva un accordo per la produzione di un videogioco ECW, prima di GTA 3.