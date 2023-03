Persona 5, annunciato il nuovo gioco ufficiale (ma non è quello che vi aspettate)

Dopo una lunga attesa è finalmente giunto il momento di scoprire il futuro di Persona, che vedrà proseguire ancora una volta la saga di Persona 5: Atlus ha infatti annunciato il nuovo capitolo della serie, che sarà rilasciato sotto forma di free-to-play per smartphone.

Il nuovo episodio dovrebbe dunque proseguire la storia già narrata nel quinto episodio della serie (trovate Persona 5 Royal su Amazon), anche se vedrà diversi nuovi protagonisti unirsi all’azione ma con la stessa formula gameplay di sempre, adattato naturalmente alle dinamiche dei dispositivi mobile.

Come segnalato e tradotto da Persona Central, il nuovo capitolo si chiamerà “Persona 5: The Phantom X” — abbreviato semplicemente in P5X — e sarà sviluppato dallo studio cinese Perfect World Games, con un contributo anche dal team principale di Atlus.

L’annuncio ufficiale è arrivato con un trailer che vi riproporremo in apertura, tramite un nuovo account creato sul social network cinese Weibo e il lancio di un nuovo sito dedicato.

Il character design è stato nuovamente curato da Shigenori Soejima, già responsabile della creazione dei personaggi più amati di Persona 5: l’obiettivo era infatti quello di richiamare interamente l’estetica dei capitoli principali, offrendo così una vera continuità tra i giochi.

Il gameplay sarà ancora una volta diviso in due fasi: una parte “sociale” in cui affronteremo la vita di tutti i giorni e la vita nel metaverso, dove evocheremo i nostri Persona per dare vita a battaglie spettacolari.

Stando alle prime presentazioni e screenshot ufficiali, avremo la possibilità di controllare un nuovo set di protagonisti — incluso un nuovo adorabile gufo come “sostituto” di Morgana — ma vedremo apparizioni anche del cast principale della serie, incluso ovviamente Joker.

Al momento non è chiaro se e quando il titolo arriverà sul mercato occidentale e italiano, ma i primi test gratuiti inizieranno dal 29 marzo per alcuni fortunati giocatori selezionati dagli sviluppatori.

A differenza dello spin-off Strikers — trovate la nostra recensione dedicata — non dovrebbe dunque essere proposto un gameplay alternativo, ma dovrebbe essere il più vicino possibile alla formula originale: sarà dunque interessante scoprire come sarà adattato il franchise agli smartphone.

È plausibile dunque che fosse questo l’annuncio in arrivo che il team aveva annunciato per la serie Persona, e non un sesto capitolo come inizialmente si era ipotizzato: con molta probabilità, toccherà dunque attendere ancora pazientemente per un vero e proprio episodio inedito.