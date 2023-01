Perché The Last of Us avrà solo 9 episodi? «Chiederemmo troppo al pubblico»

La serie TV di The Last of Us narrerà nel dettaglio e in modo fedele l’avventura di Ellie e Joel nel primo capitolo della serie, ma riuscirà a fare il tutto senza esagerare e con sole 9 puntate complessive.

Almeno, questo è per quanto riguarda la prima stagione: la seconda season dovrebbe infatti essere ispirata al secondo capitolo del franchise, The Last of Us Part II (lo trovate su Amazon), sulla quale naturalmente abbiamo ancora pochi dettagli.

Considerata però la portata del progetto e l’incredibile fedeltà con il videogioco originale, come dimostrato anche da un recente videoconfronto, potrebbe però apparire sorprendente che le vicende si concluderanno solo dopo poche puntate.

A poche ore di distanza dall’imminente messa in onda della prima puntata in lingua italiana, Craig Mazin ha svelato in un’interessante intervista al The Washington Post che il numero di episodi era stato stabilito in anticipo, proprio per non appesantire eccessivamente il pubblico.

Lo showrunner ha infatti svelato di aver sentito spesso Neil Druckmann per capire quali aspetti mantenere nello show e quali rimuovere, anche in virtù della modifica alla data in cui finisce l’umanità come la ricordiamo: nella serie televisiva, la pandemia ha infatti invaso il mondo nel 2003, e non nel 2013 come avviene invece nell’esclusiva PlayStation.

Ciò ha dato una maggiore libertà per sperimentare aspetti nuovi, rimuovendo anche alcuni aspetti legati alle tecnologie più recenti: per questo e per tanti altri motivi, Mazin riteneva che realizzare più di 9 puntate avrebbe «chiesto troppo al pubblico» e reso lo show eccessivamente complicato.

Il basso numero di puntate, ma dalla giusta longevità, consente invece di esplorare tutti i momenti più importanti della trama di The Last of Us, risultando così un’esperienza ancora più memorabile per il pubblico rispetto a uno show diluito ma con un maggior numero di episodi.

Una scelta sicuramente intelligente e che rispecchia anche l’andamento di molti altri celebri show di HBO, dovuto in questo caso proprio a una precisa strategia per narrare la trama del videogioco nel medium televisivo.

E la prima puntata sembra essere già riuscita nell’intento di conquistare tanti nuovi fan: a pochi giorni di distanza dal lancio della serie di HBO, le vendite dei videogiochi di The Last of Us sono aumentate notevolmente.