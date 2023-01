The Last of Us serie TV: quando esce in italiano?

La serie TV di The Last of Us è uno degli appuntamenti molto attesi di questo inizio 2023. Sappiamo che dal 16 gennaio 2023 è arrivato il primo episodio ufficiale anche in Italia, ma c’è ancora un po’ di confusione, con molti lettori che ci domandano quando possono aspettarsi gli episodi sottotitolati e quando esce, invece, la serie completamente in italiano, doppiaggio compreso.

Abbiamo allora deciso di fare chiarezza e venirvi incontro con una rapida guida che possa rispondere in modo esaustivo ai vostri interrogativi.

The Last of Us serie TV: quando esce sottotitolata in italiano?

Come fatto per le altre grandi produzioni di HBO (come Il Trono di Spade e House of the Dragon) Sky Atlantic e Now TV (il suo corrispondente in streaming) permettono anche di seguire le serie in contemporanea con gli Stati Uniti.

Questo significa che i nuovi episodi arrivano alle ore 3.00 del mattino del lunedì in Italia, laddove occupano la prima serata della domenica negli Stati Uniti.

La serie TV di The Last of Us esce anche in italiano: vediamo tutte le date

Gli episodi che arrivano in contemporanea con gli USA sono però quelli che sono solo sottotitolati in italiano. Vengono quindi trasmessi con il doppiaggio originale in inglese. Se non avete problemi con la lingua madre della produzione, potete goderveli serenamente appena arrivano, per non rischiare di avere spoiler dai social e dal pubblico americano.

Le date degli episodi sottotitolati in italiano

Di seguito, quindi, ecco le date dei nove episodi e la loro uscita sottotitolata in italiano:

Episodio 1 : 16 gennaio, ore 03.00

: 16 gennaio, ore 03.00 Episodio 2 : 23 gennaio, ore 03.00

: 23 gennaio, ore 03.00 Episodio 3 : 30 gennaio, ore 03.00

: 30 gennaio, ore 03.00 Episodio 4 : 6 febbraio, ore 03.00

: 6 febbraio, ore 03.00 Episodio 5 : 13 febbraio, ore 03.00

: 13 febbraio, ore 03.00 Episodio 6 : 20 febbraio, ore 03.00

: 20 febbraio, ore 03.00 Episodio 7 : 27 febbraio, ore 03.00

: 27 febbraio, ore 03.00 Episodio 8 : 6 marzo, ore 03.00

: 6 marzo, ore 03.00 Episodio 9: 13 marzo, ore 03.00

Come potete vedere, HBO e di conseguenza Sky Atlantic adopera un modello di pubblicazione settimanale e non pubblica tutti gli episodi nello stesso momento, come invece accade con le produzioni di altre emittenti – come Netflix.

The Last of Us serie TV: quando esce doppiata in italiano?

Veniamo quindi agli episodi doppiati in italiano. In questo caso, Sky Atlantic ha bisogno di una settimana aggiuntiva per mandare in onda l’episodio completamente localizzato. Significa che se, ad esempio, il primo episodio sottotitolato va in onda il 16 gennaio, quello stesso episodio arriverà completo di doppiaggio il 23 gennaio – esattamente una settimana dopo.

Di solito – e ce lo conferma la guida TV ufficiale di Sky – gli episodi completamente localizzati vengono trasmessi nella prima serata del lunedì successivo alla messa in onda originale in USA. Questo significa che, ad esempio, il primo episodio doppiato va in onda il 23 gennaio alle ore 21.15 italiane.

Le date degli episodi doppiati in italiano

Di seguito, quindi, ecco le date dei nove episodi e la loro uscita doppiata in italiano:

Episodio 1 : 23 gennaio, ore 21.15

: 23 gennaio, ore 21.15 Episodio 2 : 30 gennaio, ore 21.15

: 30 gennaio, ore 21.15 Episodio 3 : 6 febbraio, ore 21.15

: 6 febbraio, ore 21.15 Episodio 4 : 13 febbraio, ore 21.15

: 13 febbraio, ore 21.15 Episodio 5 : 20 febbraio, ore 21.15

: 20 febbraio, ore 21.15 Episodio 6 : 27 febbraio, ore 21.15

: 27 febbraio, ore 21.15 Episodio 7 : 6 marzo, ore 21.15

: 6 marzo, ore 21.15 Episodio 8 : 13 marzo, ore 21.15

: 13 marzo, ore 21.15 Episodio 9: 20 marzo, ore 21.15

Speriamo che questo abbia aiutato i nostri lettori a fare chiarezza in merito all’uscita degli episodi di The Last of Us in italiano – che coinvolgeranno, peraltro, anche Lorenzo Scattorin, voce di Joel nei videogiochi.