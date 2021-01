Perché i pad Xbox funzionano solo con batterie AA?

Con il rilascio delle nuove console Xbox Series X e Series S (ormai quasi due mesi fa) e la popolarità crescente di Xbox Game Pass, Microsoft ha sicuramente ottime prospettive di crescita per questo 2021 appena iniziato.

Una delle principali “lamentele” (le virgolette sono d’obbligo) è il motivo per il quale i pad Xbox ufficiali continuino a utilizzare batterie AA per poter usare la periferica in modalità senza fili, un’opzione ritenuta da molti obsoleta e fuori tempo massimo.

Ora, dopo molti anni, un portavoce Duracell ha rivelato il perché i controller Xbox si affidano a questo tipo di batterie specifiche.

Il pad di Series S fotografato dalla redazione.

Fin dall’uscita di Xbox 360, Microsoft non ha progettato i controller Xbox con un battery pack ricaricabile, costringendo l’utenza a pile standard o a un kit di alimentazione plug-and-play aggiuntivo. In alternativa, i giocatori possono alimentare il proprio controller collegandolo alla console o al PC tramite cavo USB.

Luke Anderson, Marketing Manager di Duracell, ha lasciato intendere che il produttore delle batterie più diffuse al mondo e Microsoft hanno stretto una partnership a lungo termine, di ben 16 anni. Anderson ha infatti dichiarato a Stealth Optional (via Game Rant):

È un accordo che Duracell e Microsoft hanno in atto da tempo, va avanti da un po’ e penso che andrà avanti ancora.

Insomma, “mistero svelato”: al momento un accordo stipulato con il colosso statunitense fondato nel 1930 da Samuel Ruben e Philip Rogers Mallory impedirebbe a Microsoft di cambiare idea sulle modalità di ricarica del controller Xbox. Staremo a vedere se la situazione cambierà, magari già durante la generazione di Series X|S.

Sulle nostre pagine un articolo di approfondimento dedicato vi spiega da vicino caratteristiche e peculiarità del nuovo controller Xbox, che eredita tutte le caratteristiche dei vecchi pad delle scorse generazioni (e non solo).