Per chi ama la serie ma non sa che pensare del gioco online, Fallout 76 è ora gratis

Se non sapete cosa pensare di Fallout 76 ma amate la serie post-apocalittica di Bethesda, ora avete una grande occasione per provarlo in prima persona.

Il discusso, e per larghi tratti discutibile, gioco online è infatti adesso e fino al prossimo lunedì 26 ottobre gratis su tutte le piattaforme.

Sono inclusi il gioco di base, e le espansioni Wastelanders e Nuclear Winter che ne hanno cambiato radicalmente il volto.

Dopo aver iniziato a giocare, se l’utente deciderà di acquistare il gioco al termine della settimana gratuita, tutti i progressi e gli acquisti nel negozio atomico fatti durante la settimana verranno mantenuti.

Sul sito ufficiale di Bethesda potete sapere di più riguardo a come riscattare la settimana di gioco gratuito su Fallout 76.

Una brutta notizia è che, se giocate su Xbox One, avrete bisogno di un abbonamento a Xbox Live Gold per procedere. Su PS4, invece, PlayStation Plus non è richiesto.

Ci saranno tre eventi in gioco dal 22 al 26 ottobre, inoltre, con cui ottenere PE e S.C.O.R.E. doppi e uno sconto del 25% su armi e armature leggendarie dalla Collezionista al Piccone Rugginoso nel Cumulo di Cenere.

Sarà infine disponibile, sempre fino al 26 ottobre, anche una prova gratuita dell’abbonamento Fallout 1st.

Per farlo, basterà accedere dal 20 al 26 ottobre e trovare l’elemento Anteprima limitata di Fallout 1st nel negozio atomico.