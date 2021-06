PC Gaming Show 2021 | Recap – Gli annunci e i trailer

Anche quest’anno, il sito specializzato PC Gamer ha dato vita al PC Gaming Show, la sua diretta streaming interamente dedicata alle produzioni in arrivo proprio per i giocatori su computer. Proposta in un formato più compresso rispetto al passato – dove era estremamente lunga e superava le due ore – la conferenza per l’E3 2021 si è concentrata in 90′ di contenuti, proponendo alcune piccole chicche dal mondo videoludico.

Vediamo insieme, in caso ve la foste persa, quali sono stati gli annunci e i trailer mostrati durante il PC Gaming Show 2021.

Naraka Bladepoint

Abbiamo potuto vedere in azione una nuova arma in Naraka Bladepoint, con il gioco in arrivo su PC il 12 agosto.

Dodgeball Academia

Questo gioco traduce le meccaniche di palla avvelenata in scontri tra mostriciattoli che sembrano quasi dei Pokémon. Include anche una campagna ruolistica.

Chivalry 2

Ricordiamo che Chivalry 2 è disponibile da questo mese: vediamolo in azione nel video del PC Gaming Show.

Rawmen

Lo shooter giocabile da 2 a 8 giocatori è stato protagonista di un nuovo trailer esteso durante il PC Gaming Show.

Dying Light 2

Un video dietro le quinte ci ha portato a tu per tu con gli autori di Dying Light 2, che uscirà il prossimo 7 dicembre.

Humankind

È uno dei 4X più attesi dagli appassionati: vediamo Humankind in un nuovo video.

They Always Run

They Always Run è un side-scroller in due dimensioni incentrato sull’azione, in cui vestirete i panni di un cacciatore di taglie dotato di un braccio bionico.

Orcs Must Die 3

Tempo di un nuovo trailer per Orcs Must Die 3, la cui scadenza con l’esclusività Stadia è fissata per il 23 luglio, quando sbarcherà anche su PC.

Vampire: The Masquerade – Swansong

Si tratta di un gioco di ruolo ambientato nella Boston dell’universo di Vampire: The Masquerade, dove dovrete vestire i panni di tre protagonisti (vampiri, ovviamente), prendendo delle decisioni che influenzeranno lo svolgimento della storia.

Gigabash

Si tratta di un brawler multiplayer ambientato in delle arene in cui potrete scontrarvi fino a quattro giocatori.

Lemnis Gate

Questo shooter in soggettiva a turni arriverà il 3 agosto su PC ed è stato presentato con un nuovo video. È in arrivo il prossimo mese una open beta, quindi non manca molto prima che possiate testarlo con mano.

Next Space Rebels

Gioco decisamente sopra le righe, Next Space Rebels vi consentirà di creare delle mini navi spaziali da condividere nell’universo di gioco. Pronti a ingegnarvi? Dovreste esserlo, perché esordirà il prossimo autunno.

Wartales

Ci troviamo di fronte a uno strategico RPG dove sarete a capo di un team di mercenari. Firmato dagli autori di Northgard, vi richiederà di prendervi cura anche dei mercenari, della loro fame, della loro salute e della peste che potrebbe attanagliarli.

Ixion

Ixion sarà un gioco gestionale spaziale che arriverà nel corso del 2022.

Far: Changing Tides

Ulteriore annuncio dal PC Gaming Show: questo gioco sarà un sequel di Far: Lone Sails, dove dovrete navigare in un mondo inondato per trovare un vostro posto e la vostra libertà. L’uscita è attesa entro fine 2021.

Lakeburg Legacies

Ancora un annuncio: ci troviamo di fronte a un gioco in cui dovrete gestire il vostro villaggio medievale preoccupandovi di tutti i suoi aspetti e di trovare la relazione ideale e felice per tutti. In questo modo, il vostro regno potrà prosperare e ci saranno sempre nuove generazioni a popolare il villaggio! L’uscita è attesa per il 2022.

Killing Floor 2

Nuovo video per Killing Floor 2, che mostra le novità in arrivo.

Mechwarrior 5

Gli autori di Mechwarrior 5 ci parlano del dietro le quinte del gioco.

Silt

Questo nuovo gioco dalla forte direzione artistica vi permetterà di esplorare le profondità marittime, che nascondono insidie – anche spaventose. Dovrebbe arrivare a inizio 2022.

Hello Neighbor 2

Ah, i vicini di casa, che meraviglia. Come in Hello Neighbor 2.

Jurassic World Evolution 2

Tempo di un ulteriore video anche per Jurassic World Evolution 2, con alcuni dettagli direttamente dagli sviluppatori.

Gloomwood

È stato mostrato un nuovo video gameplay di Gloomwood, uno shooter in soggettiva dall’aspetto volutamente retrò.

Soulstice

Se amate i soulslike, probabilmente Soulstice vi suonerà molto interessante: il gioco è in arrivo nel 2022.

Nuove piattaforme e hardware di gioco

C’è stato un momento in cui sono state presentate alcune nuove periferiche di gioco, tra controller a impulso neuronale e la console da PC gaming OnexPlayer.

Pioner

Questo gioco somiglia così tanto a S.T.A.L.K.E.R. 2 che perfino YouTube lo identifica con il tag sbagliato. Giudicate voi!

Lumberhill

Voglia di costruire il vostro villaggio con tanto di co-op online e PvP? Date un’occhiata a Lumberhill, ora disponibile su PC e in uscita a fine anno su Switch.

Arboria

Si tratta di un dungeon crawler procedurale, in arrivo ad agosto 2021.

Tinykin

Puzzle platformer che propone le tre dimensioni con sprite in due dimensioni. Vediamolo in azione nel trailer.

Chernobylite

I videogiochi a tema Chernobyl continuano a proliferare: vediamo un nuovo video per lo shooter Chernobylite, in uscita il 28 luglio.

Sacrifire

Gli autori di Warsaw hanno presentato un nuovo video per il loro Sacrifire, che vi ricorderà (e non poco) lo stile di Octopath Traveler. Il gioco, con colonna sonora di Motoi Sakuraba, proporrà una ibridazione tra combattimenti a turni e in tempo reale. Per ora non c’è una finestra di lancio, ma potete supportare l’idea con una campagna Kickstarter.

Icarus

Nuovo gioco dell’autore di DayZ, Icarus è stato mostrato con un nuovo video in attesa del lancio dell’11 agosto.

Mechajammer

Pronti a un nuovo tuffo in atmosfere cyberpunk? Date un’occhiata alla presentazione di questo videogioco con combattimenti a turni e dallo stile che richiama il 2.5D.

The Wandering Village

Diamo un’occhiata a questo peculiare videogioco gestionale dove dovrete prendervi cura del vostro villaggio… itinerante, con tutte le complicazioni che ne conseguono.

Death Trash

Pixel art e visuale isometrica la fanno da padrone nel nuovo video di Death Trash, in accesso anticipato su Steam dal 5 agosto.

Song of Conquest

Vediamo nuovo gameplay da questo strategico a turni che arriverà nel corso del 2022.

Citizen Sleeper

Questo gioco di ruolo futuristico vi mette a confronto col fatto che… stiate morendo. Come riuscirete a ovviare alla cosa? Prendendo le decisioni giuste, o magari cambiando il mondo intorno a voi, nel 2022.

Project Warlock 2

Questo shooter lofi ad alto tasso di follia e di sangue pixelloso è stato protagonista di un trailer di presentazione. L’uscita è attesa per il 2022.

Se ancora non avete recuperato tutti i nostri recap delle conferenze dell’E3 2021, potete rimediare immediatamente nella nostra pagina dedicata.