Payday 3 non è scomparso, Starbreeze fa promesse esplosive per il 2023

Payday 3 è uno di quei tanti titoli rimasti nell’ombra per troppo tempo, ma prima di darlo per morto ci sono delle grandi promesse dal CEO di Starbreeze.

Con il secondo episodio la serie ha avuto il suo picco di popolarità da quando è apparsa sul mercato.

Tanto che, ancora oggi, Payday 2 sta generando dei guadagni esorbitanti per il publisher e il team di sviluppo, con delle cifre da rapina.

Ma se siamo stati tutti un po’ scettici rispeto all’esistenza di Payday 3 dopo il tanto tempo passato dall’annuncio, più volte sono arrivate rassicurazioni da parte del team di sviluppo.

Come riporta Games Industry, infatti, Tobias Sjögren, CEO di Starbreeze, ha dichiarato che Payday 3 avrà un lancio spettacolare.

Nonostante sia passato quasi un decennio dall’uscita del secondo capitolo, ora il 2023 è dichiaratamente l’anno di Payday 3, secondo il team di sviluppo.

Commentando il dato esorbitante per cui 40 milioni di giocatori hanno provato i vecchi titoli del franchise, Sjögren dichiara che Starbreeze è in un momento molto florido e, oltre a Payday 3 confermato per il 2023, ci sono altri progetti in arrivo:

«Abbiamo altri due giochi in fase di sviluppo. Puntiamo a rilasciarne uno nel 2025 e l’altro nel 2027. Saranno un mix di IP con licenza e nostre IP.»

Per ora sembra che Payday 3 sia destinato ad essere un game as a service, una formula per cui il suo predecessore ha riscontrato così tanto successo. Sjögren spiega che il team intende “continuare a offrire ciò in cui siamo bravi in termini di giochi come servizio: titoli multiplayer e cooperativi, con un forte legame con quella community”.

Sembra quindi arrivato definitivamente il momento di scoprire Payday 3 che, all’inizio dell’anno, ci aveva dato una ulteriore conferma con l’ultimo trailer che confermava l’anno di uscita.

Intanto, se vi manca il franchise, il suo creatore sta sviluppando un gioco molto simile che potreste attendere.