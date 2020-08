Partono le offerte di settembre su Amazon!

Mancano ormai poche ore all’arrivo di settembre e per celebrare il nuovo mese (o per consolare i vacanzieri per la fine di agosto, fate voi), Amazon ha lanciato delle offerte del mese, che rimarranno in essere fino al prossimo 7 settembre. A essere coinvolti sono prodotti tra i più svariati, dall’elettronica agli accessori, passando per i libri leggibili elettronicamente su Kindle.

In evidenza, per gli abbonati Amazon Prime, sono soprattutto gli sconti dedicati ai dispositivi Huawei: il generoso MatePad, con display FullView da 10,4″, è infatti proposto con uno sconto pari al 20% di quello abituale di listino. Dotato di processore Kirin 810 da 7nm, oltre che di ben 4 GB di memoria RAM, il tablet vanta un sistema sonoro con addirittura quattro speaker, per consentirvi di vedere i vostri film preferiti con il massimo del comfort. L’archiviazione è affidata alla memoria interna di 64 GB, abbastanza capiente da consentirvi di salvare comodamente i vostri file, mentre la batteria da ben 7250 mAh consente di eseguire tutte le operazioni senza preoccuparsi di rimanere a secco troppo presto.

Se, invece, cercate un computer portatile, vi segnaliamo lo sconto dedicato a Huawei Matebook 14 i7, che solo per oggi è proposto con un taglio del 15% sul costo di listino. Questo laptop vanta un display da 14″ generosamente in 2K, per un livello di dettaglio impari, mentre il suo processore è un Intel Core i7 10510U. La scheda grafica è una NVIDIA GeForce MX350, mentre a rendere il tutto rapido nell’esecuzione dei vostri programmi sono i 16 GB di RAM e l’utilizzo di un SSD, anziché un tradizionale disco rigido, con 512 GB di spazio.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte più imperdibili, nelle diverse categorie, tra gli sconti di settembre lanciati da Amazon.

Amazon – Offerte di settembre

Altre offerte Amazon