Partono i Mega Sconti di fine anno da Mediaworld!

In questi dopo la prima ondata di festività natalizie, oltre alle classiche offerte quotidiane degli store digitali, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld sono tornati i Mega Sconti con le loro incredibili occasioni che riguarderanno molti articoli presenti sul portale come smartphone, TV, elettrodomestici e tanto altro, con sconti che arrivano a tagliare anche del 50% il prezzo dei prodotti. Questa iniziativa sarà valida fino al 6 gennaio 2021, e sarà perfetta per effettuare le prime compere del nuovo anno, quindi vi consigliamo di non farvela scappare!

Partiamo dalla Smart TV4K Samsung QLED QE55Q60TAUXZT, la quale offre il 100% di volume colore firmato Quantum Dot per regalare colori realistici sia in scene buie che in quelle molto luminose. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la Smart TV 4K Samsung QLED QE55Q60TAUXZT viene venduta a 999€, ma oggi potrete acquistarla a soli 695,20€.

La smart TV Samsung QLED QE55Q60TAUXZT è solo uno dei tantissimi articoli inclusi nelle offerte dei Mega Sconti di MediaWorld, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina della promozione, così da poter trovare l’offerta perfetta per voi entro il 6 gennaio 2021.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili