Oppo Find X2 Pro con uno sconto di 480 euro tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 12 gennaio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo dallo smartphone OPPO Find X2 Pro, dispositivo dotato di uno splendido display OLED da 6,7″ a risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva. La serie Find X2 è dotata di una tecnologia di upscaling del movimento, che supporta l’upscaling da 30 FPS o meno fino a 60/120 FPS, riducendo la sfocatura e il ritardo del movimento per un’esperienza video definita e fluida. Equipaggiato con protezione IP68, OPPO Find X2 Pro non solo resiste agli schizzi d’acqua più leggeri, ma sopravvive anche alle vostre giornate più avventurose. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 865, 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Solitamente lo smartphone OPPO Find X2 Pro viene proposto a 1.199€, ma oggi potrete averlo a soli 719€.

Continuiamo con la smart TV LED SAMSUNG UE55TU7170UXZT, equipaggiata con un bellissimo pannello da 55″ e che, grazie al potente processore Crystal 4K, è in grado di upscalare e riprodurre al meglio qualsiasi sorgente grazie alla vera intelligenza artificiale che trasforma i contenuti in 4K. Non può di certo mancare la tecnologia HDR per dettagli ultradefiniti e sfumature di alta qualità, mentre l’integrazione del supporto agli assistenti vocali Bixby ed Alexa vi permetteranno di gestire la TV e gli altri dispositivi Smart presenti in casa comodamente con la vostra voce.

Solitamente la smart TV LED SAMSUNG UE55TU7170UXZT viene proposta a 549€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 449€, risparmiando 100€.

Il prezzo proposto da Mediaworld per questo specifico modello è senza dubbio uno dei più bassi della rete, ma nel Solo per oggi troverete tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

