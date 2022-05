OPPO Enco X, ottimi auricolari true wireless, scontati di 80€ su Amazon!

Se siete alla ricerca di ottimi auricolari Bluetooth a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere gli eccellenti auricolari true wireless Oppo Enco X a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Gli auricolari OPPO Enco X, realizzati con collaborazione con il brand danese Hi-Fi Dynaudio, presentano un design a doppio driver coassiale, tipicamente impiegato solo nei dispositivi audio di fascia alta.

Gli auricolari OPPO Enco X dispongono di un efficiente sistema di cancellazione del rumore per consentirvi di gustare al meglio la vostra musica preferita. Inoltre, è possibile sfruttare la modalità Transparency per riuscire ad ascoltare i rumori circostanti, come ad esempio la voce di una persona con la quale state parlando, senza la necessità di rimuovere gli auricolari.

Gli auricolari OPPO Enco X fanno affidamento sulla trasmissione Wireless LHDC, che conserva più dettagli rispetto alle tradizionali SBC e AAC, per una riproduzione impeccabile. Il comfort degli auricolari OPPO Enco X è assicurato dal peso di soli 4,8 grammi con punte in silicone con due livelli di durezza, garantendo stabilità e comfort.

Gli auricolari OPPO Enco X sono anche resistenti all’acqua, così da accompagnarvi senza problemi anche in condizioni di vento forte, pioggia e allenamenti prolungati.

Gli auricolari true wireless Oppo Enco X vengono proposti a 179,99€

