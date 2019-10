Onward, il trailer del nuovo film Pixar vi commuoverà (forse)

Poche ore fa, Disney e Pixar hanno finalmente rilasciato il nuovo trailer di Onward, il prossimo film animato in 3D del celebre studio di produzione, in uscita nel corso del 2020.

Il film racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barlay Lightfoot (con le voci originali di Tom Holland e Chris Pratt), i quali vogliono scoprire se nel mondo esiste ancora la magia.

Dopo essere entrati in possesso di un misterioso bastone magico, i due vogliono capire se l’oggetto abbia o no il potere di riportare in vita loro padre, morto quando i due fratelli erano piccoli.

Poco sotto, il trailer:

Alla regia di Onward troviamo Dan Scanlon (già autore anche di Monsters University), con un’uscita prevista nelle sale cinematografiche italiane il 5 marzo 2020.

Come vi sembra il nuovo film dai creatori di Toy Story, Coco e Inside Out? Ditecelo nei commenti!