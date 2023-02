One Piece Odyssey per PS5 con uno sconto del 19%! Imperdibile per i fan del manga!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la versione PS5 di One Piece Odyssey a un prezzo davvero imperdibile!

La trama di One Piece Odyssey si svolge interamente su una nuova e affascinante isola creata appositamente per questo videogioco, chiamata Waford. Quest’ultima è diversa da tutte le altre presenti nel mondo di One Piece e cela numerosi misteri che i giocatori dovranno svelare. Ciò che rende la storia ancora più coinvolgente è il suo legame con il background narrativo del manga originale, in particolare con le isole del cielo e con Weatheria.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che “One Piece Odyssey è sicuramente il miglior gioco dedicato all’opera di Eiichiro Oda realizzato negli ultimi anni, anche se bisogna ammettere che l’asticella non era molto alta. Il titolo è un buon RPG classico, non esente però da alcuni difetti. Abbiamo molto apprezzato il combat system, che tenta di variare in maniera interessante la classica formula a turni, e l’esplorazione, che cerca di risultare meno monotona grazie all’utilizzo attivo di tutti i membri della ciurma“.

Potete portarvi a casa la versione PS5 di One Piece Odyssey a soli 54,90€, rispetto agli usuali 67,90€ di listino, con uno sconto del 19% e un risparmio reale di 12,91€.

