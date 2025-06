La splendida Kawasaki Ninja H2R LEGO vi aspetta su Amazon con uno sconto del 20%! Questo incredibile modellino in scala 1:8 è dotato di sterzo funzionante, sospensioni, cambio a 2 velocità e motore a 4 pistoni che renderanno l'esperienza di costruzione ancora più coinvolgente. Con i suoi 31 cm di lunghezza e 17 cm di altezza, questa moto giocattolo offre dettagli straordinari e un cavalletto per l'esposizione. Perfetta per bambini dai 10 anni in su e appassionati di motociclette, rappresenta un regalo ideale che combina divertimento e apprendimento. Il tutto ora a soli 63,99€ invece di 79,99€ con lo sconto del 20%.

Kawasaki Ninja H2R LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La Kawasaki Ninja H2R LEGO è perfetta per bambini e ragazzi dai 10 anni in su appassionati di motociclette e costruzioni. Questo set soddisfa l'esigenza di chi cerca un progetto coinvolgente in grado di unire la passione per i veicoli a due ruote con il divertimento delle costruzioni LEGO Technic. È ideale anche per collezionisti di modellini in scala che desiderano aggiungere un pezzo di alta qualità alla propria esposizione.

La Kawasaki Ninja H2R LEGO è un set di costruzioni Technic in scala 1:8 che riproduce fedelmente la celebre moto da corsa. Con dimensioni di 31 cm di lunghezza e 17 cm di altezza, questo modellino offre caratteristiche tecniche avanzate come sterzo funzionante, sospensioni operative, cambio a 2 velocità e un motore articolato a 4 pistoni con turbocompressore. Include elementi decorativi, logo Kawasaki originale e un cavalletto per l'esposizione.

Con uno sconto del 20% che porta il prezzo da 79,99€ a soli 63,99€, questa Kawasaki Ninja H2R LEGO rappresenta un'opportunità eccezionale per gli appassionati di moto e costruzioni. Vi consigliamo l'acquisto perché combina il divertimento della costruzione con un risultato finale spettacolare da esporre, offrendo un'esperienza educativa che sviluppa abilità tecniche e creatività.

Vedi offerta su Amazon