Sfrutta l'offerta Prime Day sulla DJI Osmo Action 4, oggi a 189,99€ invece di 211,22€, con uno sconto del 10%. Questa innovativa cam impermeabile è in grado di catturare immagini in 4K/120fps con un sensore 1/1.3”, anche con scarsa illuminazione. Le sue perfomances cromatiche a 10 bit e D-Log M vi offriranno immagini nitide e dettagliate, rendendo il post-editing fluido. Inoltre, grazie alla resistenza ai freddi estremi (fino a -20°C) e un'autonomia estesa, potrete registrare fino a 150 minuti anche a basse temperature.

DJI Osmo Action 4, chi dovrebbe acquistarla?

La DJI Osmo Action 4 è l'acquisto perfetto per le persone che cercano un'action cam di alta qualità per registrare le proprie avventure. Se siete esperti di sport estremi o amanti delle immersioni subacquee, questa cam resistente al congelamento è in grado di sopravvivere negli ambienti più estremi e di catturare ogni momento con una nitidezza cristallina. È perfetta anche per chi ama il vlogging o lo streaming live, grazie alla sua connessione diretta a un trasmettitore DJI Mic 2/Mic Mini che garantisce un audio di alta qualità.

Inoltre, la DJI Osmo Action 4 viene altamente consigliata agli appassionati di pesca e a chi ha bisogno di una registrazione pre-programmata. Con il suo nuovo aggiornamento di pre-registrazione, può acquisire filmati da 5 a 60 secondi prima di premere il pulsante di scatto, assicurando di non perdere mai l'azione. Se siete alla ricerca di creare contenuti coinvolgenti per i social media, la funzione di sgancio rapido magnetico e video verticali nativi vi permetterà di condividere i vostri migliori momenti in un attimo.

Questa camera è perfetta per tutti gli appassionati di outdoor e sport estremi, così come per i vlogger e i creatori di contenuti digitali. Con un prezzo di 189.99€, decisamente competitivo rispetto alle altre action camera sul mercato, la Osmo Action 4 offre un'ottima qualità a un costo accessibile. Sfruttate quest'offerta per catturare i vostri momenti più emozionanti con la massima qualità di immagine.

