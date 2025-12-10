Sky rilancia la sua offerta di intrattenimento, puntando a chi desidera contenuti vari, di qualità e a un prezzo competitivo. La grande novità è l’arrivo di Paramount+ all’interno della piattaforma, che si aggiunge all’ampio catalogo già disponibile, con serie, film e produzioni esclusive internazionali. Questo arricchimento rende l’esperienza di visione più completa e adatta a soddisfare i gusti di tutti i membri della famiglia.

Perché conviene scegliere l’offerta Sky

Con questa proposta, gli abbonati possono accedere contemporaneamente ai contenuti di Sky e Netflix, combinando due mondi di intrattenimento che hanno cambiato il modo di guardare la televisione. La formula include anche Sky Cinema, con le anteprime e i titoli più attesi, e Paramount+, che porta nuove serie e film da tutto il mondo. Il tutto senza dover sottoscrivere più abbonamenti separati, riunendo in un’unica piattaforma tutto ciò che serve per una fruizione semplice e completa.

Uno dei principali punti di forza dell’offerta è il prezzo introduttivo: 14,99€ al mese per i primi sei mesi. Considerando la varietà dei contenuti disponibili, si tratta di un’opportunità molto conveniente. Al termine del periodo promozionale, il prezzo passerà a 24,99€ al mese, comunque inferiore rispetto al costo standard di 43,99€, assicurando un risparmio significativo e una proposta di qualità accessibile.

Insomma, questa nuova formula è pensata per chi vuole concentrarsi su un’unica piattaforma, senza rinunciare a varietà e qualità. L’arrivo di Paramount+ completa ulteriormente l’offerta, rendendo Sky un punto di riferimento per chi cerca intrattenimento premium a un prezzo contenuto. È l’occasione giusta per esplorare storie, generi e mondi diversi, con la libertà di scegliere sempre cosa guardare.

