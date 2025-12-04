Se vi piacerebbe avere in un’unica soluzione tutto ciò che di meglio offrono Sky e Netflix, c’è un pacchetto che potrebbe fare al caso vostro. Le due piattaforme hanno infatti unito le forze in un’offerta che consente di accedere ai loro contenuti più popolari senza dover gestire abbonamenti separati, rendendo l’esperienza di visione più semplice e, soprattutto, più conveniente.

Offerta Sky + Netflix, perché approfittarne?

L’idea è quella di riunire l’intrattenimento esclusivo di Sky e la varietà sempre aggiornata del catalogo Netflix in un solo abbonamento. Il tutto a un costo decisamente interessante: 19,89€ al mese invece dei 29,99€ richiesti per sottoscrivere i servizi singolarmente. Una differenza non da poco, che permette di accedere a due piattaforme premium spendendo sensibilmente meno.

Anche la voce “attivazione” risulta alleggerita: al posto dei classici 99€, il contributo richiesto è di soli 19€. L’impegno minimo previsto è di 18 mesi, durante i quali si avrà accesso a tutti i contenuti inclusi, senza sorprese sul fronte dei costi.

In un panorama in cui le offerte streaming si moltiplicano, questa combinazione rappresenta una soluzione pratica e conveniente per chi desidera avere tutto a portata di mano: film recenti, serie imperdibili, documentari e produzioni originali. Se state valutando un abbonamento completo e dal buon rapporto qualità-prezzo, questo pacchetto potrebbe essere proprio quello giusto.

